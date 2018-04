Land Brandenburg

Beim europaweiten Blitzmarathon wurden am Mittwoch im Land Brandenburg in der Zeit von 6 bis 12 Uhr landesweit 1.705 Raser erwischt. Das sind mehr als doppelt so viele Geschwindigkeitsverstöße wie 2017, wie die Polizei mitteilte. Anders als in den Vorjahren waren die Kontrollstellen diesmal nicht im Vorfeld bekanntgegeben worden.

Negativ-Spitzenreiter der ersten Stunden:

– Ein Autofahrer mit Anhänger wurde in der Nähe einer Kita in Drachhausen (Spree-Neiße) mit 49 km/h bei erlaubten 30 km/h geblitzt.

– In der Prignitz in Lenzen wurde ein Autofahrer mit 61 km/h bei erlaubten 30km/h geblitzt. Vor einer Grundschule in Putlitz, ebenfalls Prignitz, ist ein Fahrschüler während seiner Fahrprüfung mit 46 statt erlaubten 30 km/h erwischt worden – und ist damit durch die Prüfung gefallen.

> Mehr zum Blitzmarathon in der Prignitz

– Auf der A12 zwischen den Anschlussstellen Fürstenwalde und Briesen in Fahrtrichtung Polen wurde ein Pkw Mercedes mit 171 km/h bei erlaubten 120 km/h geblitzt.

– In Hoppegarten (Märkisch-Oderland) wurde ein 36-jähriger Autofahrer mit einem Handlasergerät gemessen. Er fuhr 109 km/h - bei zulässigen 50 km/h. Der Fahrer gab bei der Befragung an, dass er vom Blitzmarathon gewusst habe.

- Der Fußball war Schuld daran, dass am Mittwoch auf den Straßen von Luckenwalde und Jüterbog nicht so viele Laserpistolen stationiert waren wie sonst an den Blitzmarathon-Tagen der Polizei. Weil am Abend Energie Cottbus gegen den FSV Luckenwalde 63 im Werner-Seelenbinder-Stadion spielte und für diesen personalintensiven Einsatz viele Polizeibeamte abgestellt waren.

> Mehr zum Blitzmarathon in Teltow-Fläming

- Auch im Havelland wurden bei mehreren Autofahrer Bußgelder fällig. Einer sagt zur Entschuldigung fürs Zu-schnell-Fahren: „Ich fahre seit 38 Jahren diese Strecke. Ich weiß auch, dass hier 30 km/h erlaubt sind, aber heute war ich wohl abgelenkt“ - und zahlt 25 Euro.

> Mehr zum Blitzmarathon im Havelland

Die intensiven Kontrollen werden nach Angaben der Polizei noch bis 22 Uhr fortgeführt.

> Achtung: Am Mittwoch Blitzmarathon in Brandenburg

Von MAZonline