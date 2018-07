Potsdam

Ob Potsdam oder Neuseddin, Luckenwalde oder Rathenow, überall in Brandenburg haben unsere Leser gespannt in den Himmel geblickt, um das Jahrhundertereignis Mondfinsternis zu beobachten. In mehreren Städten trafen sich die Menschen sogar, um gemeinsam nach dem Blutmond zu schauen – wie hier in Parey, einem der dunkelsten Orte Deutschlands.

Viele Menschen versuchten auch, das Naturschauspiel im Foto festzuhalten. Das war gar nicht so einfach, aber dennoch gelangen teilweise faszinierende Aufnahmen. Die besten Bilder unserer Leser sehen Sie hier:

