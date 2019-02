Berlin

„Das ist einfach furchtbar, was Sie mir hier zeigen.“ Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer sitzt in einem Bus und starrt auf die alte Berliner Prachtstraße Kaiserdamm. Er meint die vielen Autos, die auf mehreren Spuren fahren und auf dem Mittelstreifen sowie an den Seiten parken. „ Blechwüste“ kommt dem Grünen-Politiker über die Lippen. „So schlimm wie hier ist es noch nicht mal in Stuttgart.“

Eigentlich wollte der Berliner CDU-Politiker Burkard Dregger, der neben ihm sitzt, gerade etwas anderes erzählen. Doch Palmer – für kantige Sätze bekannt – unterbricht. Die Geschichte begann im Dezember mit einem Satz, den der Grünen-Politiker fallen ließ. Journalisten sagte er über Berlin: „Wenn ich dort ankomme, denke ich immer: Vorsicht, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands.“ Die oppositionelle CDU witterte ihre Chance und schlug Palmer eine Tour durch die rot-rot-grün regierte Hauptstadt vor. An Orte, „wo es gut läuft in Berlin und wo es besser laufen könnte“.

Gestern war es so weit. Auf dem Zettel stehen die Messe, eine Luft-Messstation an einer vielbefahrenen Straße und der für seine Drogenprobleme bekannte Görlitzer Park. Der Stadtteil Köpenick, der mit einem Stromausfall zu kämpfen hatte, stand nicht auf dem Plan.

Palmer – in grauem Anzug gekleidet – ist mit der S-Bahn zum Startpunkt der Messe gekommen. Er hat ein Tablet und eine Zeitung unterm Arm. CDU-Fraktionschef Burkard Dregger holt ihn an der Haltestelle ab. Die gesamte Tour über, die rund zwei Stunden dauert, wird Palmer von vielen Kamerateams, Fotografen und Journalisten umringt sein. Immer wieder wird er an diesem Vormittag gefragt, ob er meine, dass er sich gerade nicht in einem funktionierenden Teil Deutschlands befinde.

Palmer wettert erstmal gegen die Radwege-Situation, bevor der Rundgang losgeht. „Hier in Berlin wird der Radfahrer zwischen Autos rechts und links durchgequetscht.“ Er habe eine Menge gefährlicher Situationen in einer Viertelstunde erlebt. „Ich finde, da könnte Berlin noch besser werden.“

Bei dem hastigen Rundgang auf der Messe ist von den Messevertretern viel Positives zu hören. Sie berichten von sehr starkem Wachstum und vom größten mobilen Wandsystem Europas in einem Vortragssaal. Palmer dazu: „Haben Sie auch eine LED-Wand?“ Das sei dann der nächste Schritt, versucht ein Messevertreter das Ganze aufzufangen. Am Ende lobt Palmer aber und sagt „tiptop“. Bei der Messstation geht es ihm wieder um die nach seiner Meinung schlechte Situation für die Radfahrer in Berlin.

Palmer wird von einer Journalistin gefragt, wie häufig er selbst in der Hauptstadt sei. „Für meinen Geschmack viel zu oft.“ Etwas später: Ob er in Berlin auch schöne Orte kenne? Der Grünen-Politiker nennt den Volkspark Hasenheide und erinnert sich an einen Minigolfplatz. Im schwäbischen Tübingen gebe es nämlich keinen.

Als die Gruppe dann den Görlitzer Park betritt, der für seine Drogenprobleme bekannt ist, gibt es für Palmer von der CDU erstmal Hinweise. Man habe vorsichtshalber die Polizei verständigt. Vermutlich werde das Drogenproblem wohl nicht so sichtbar zu dieser Uhrzeit am Vormittag sein. Eine vorbeilaufende Passantin ist nach der Berlin-Schelte nicht gut auf Palmer zu sprechen. „Will er provozieren?“ Immer wieder gibt es ungeplante Unterbrechungen, weil die Politiker von außen angesprochen werden. Zum Teil wird es etwas lauter. Am Ende sagte Palmer: „Ich werde mir den Görlitzer Park jetzt einfach mal irgendwann alleine angucken.“

CDU-Fraktionschef Dregger sagt zum Abschluss: „Ich wünsche mir, wenn er in seine Heimat zurückfährt, dass er dann etwas besser über Berlin spricht.“

Den Satz, der alles ins Rollen brachte, nimmt Palmer am Ende der Tour nicht zurück. „So in dem Sinne wie ich ihn gesagt hab – nämlich zugespitzt und auch ein bisschen ironisch – mit dem Hinweis, dass es halt für mich als schwäbischen Spießbürger sich so darstellt, würde ich ihn wieder sagen“, sagt Palmer.

Von Anna Ringle