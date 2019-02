Brandenburg Familienprogramm - Die besten Tipps für die Winterferien in Brandenburg Endlich ist es soweit. Die Zeugnisse sind verdaut. Die Ferien können beginnen. Und damit die auch ja nicht in absoluter Langeweile abrutschen, hat die MAZ für euch einige aufregenden Ausflugstipps herausgepickt.

In Brandenburg kann in den Winterferien keine Langeweile aufkommen. Von der Taschenlampen-Tour durch die Biosphäre in Potsdam über die Singschwäne-Wanderung in der Uckermark bis zum Klettergrundkurs in der Erlebniscity in Oranienburg, reicht das Angebot. Quelle: Erlebniscity Oranienburg/Bestzoom