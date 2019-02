Ludwigsfelde

In den folgenden und vergangenen Tagen sind wieder mehrere ausländische Soldaten auf deutschen Autobahnen unterwegs. Das US-Militär fährt mit Fahrzeugen in Richtung Polen. Am Donnerstagabend musste einen Konvoi auf einem Parkplatz auf der A10 bei Ludwigsfelde anhalten. Die Polizei sicherte den Parkplatz ab. Etwa 45 Minuten machten die Soldaten Rast und setzten anschließend Ihre Reise Richtung Polen fort.

Zur Galerie Das amerikanische Militär befindet sich auf der Durchreise durch Brandenburg, begleitet wird ihr Konvoi von der deutschen Polizei.

Von RND/Stähle