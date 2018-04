Wetter - Gewitter und Hagel kommen nach Brandenburg

Am Freitagvormittag werden dichten Wolkenfelder und vereinzelt Schauer, stellenweise auch Gewitter erwartet. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad. Ab dem Mittag soll die Bewölkung zunehmen, das Regen- und Gewitterrisiko steigen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht sogar von einer „hohe Wahrscheinlichkeit für starke Gewitter mit Starkregen“, Hagel und Sturmböen – vereinzelt sogar „schwere Gewitter (Unwetter) mit heftigem Starkregen und größerem Hagel um 2 cm Durchmesser“.

Am Nachmittag werden die Gewitter wieder abziehen – und mit ihnen auch die warme Luft. Es kühlt sich merklich ab.

Für die kommende Nacht zu Samstag erwarten die Meteorologen ebenfalls Schauer und Gewitter, aber nicht in der Intensität wie am Freitag. Überhaupt soll sich das Wetter dann stabilisieren. Die Temperaturen werden steigen und die Sonne sich immer öfter am Himmel zeigen.

Und dann...

Nächste Woche kommt der Sommer nach Deutschland. Am Montag rechnet der DWD zwar noch mit einigen Schauern, bevor eine südwestliche Strömung mehr und mehr warme Luft nach Deutschland bringt.

Ab der Wochenmitte werden in Brandenburg sowie im Westen und Südwesten Deutschlands die Temperaturen vermutlich über die 25-Grad-Marke steigen, wie DWD-Meteorologe Markus Übel sagte.

Übrigens: Derzeit ist es wärmer als beispielsweise auf Mallorca, wo die Temperaturen nach Auskunft des DWD zwischen 14 und 19 Grad liegen. In Deutschland dagegen wurden am Donnerstag Höchstwerte von 22 bis 25 Grad erwartet.

Blutregen Mit sogenanntem Blutregen ist entgegen ersten Vorhersagen laut DWD nun vor dem Wochenende doch nicht zu rechnen. Erst kommende Woche könne sich mit der südwestlichen Strömung wieder Sahara-Staub auf den Weg machen, der gefärbten Regen verursachen kann. „Als Blutregen wird die rötliche Färbung von Regen bezeichnet, welche hauptsächlich durch Wüstensand und/oder Staub verursacht wird“, heißt es in einer Mitteilung des DWD. Doch nicht jedes rötliche Wasser hat mit diesem Wetter-Phänomen zu tun. Manchmal tritt eine gelbrötliche Färbung auch unter Polleneinfluß auf und die manchmal zu beobachtende Rotfärbung in Wasserpfützen entsteht meist durch Algen (Dinoflaggelaten), die sich bei bestimmten Bedingungen in Massen vermehren.

