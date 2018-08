Potsdam

Der Regen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat in der Landeshauptstadt Potsdam nur eine kurze Zeit etwas Linderung gebracht. Bereits am Mittwochmorgen stiegen die Temperaturen wieder an und werden noch über die 30-Grad-Marke klettern. Es bleibt heiß in Berlin und Brandenburg. Zwischen 31 und 36 Grad sollen es in der Region werden – auch wenn vielerorts Wolken die Sonne verdecken.

Am späten Vormittag zogen vom Westen her bereits einige Regenschauer ins Land. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam warnte vor allem im Nordwesten und Westen sogar vor Gewittern. Im Tagesverlauf steige die Wahrscheinlichkeit von Gewittern, so die Meteorologen. Immer wieder könne es zu lokalen Gewittern mit etwa 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter oder Hagel kommen.

Gegen Abend kühlt es dann endlich ab. Die Temperaturen könnten bis unter 20 Grad sinken. Aber wer jetzt hofft, dass die Hitze ein Ende hat, wird enttäuscht. Bereits im Laufe des morgigen Tages werden bis zu 35 Grad erwartet, so der DWD.

Von MAZonline