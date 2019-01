Potsdam

Brandenburg erhält als erstes Bundesland eine verbindliche Frauen-Quote für das Landesparlament. Das beschloss am Donnerstag der Landtag mit der Mehrheit der Stimmen von SPD, Linke und Grüne. Das Parität-Gesetz wird im Juni 2020 in Kraft treten und gilt damit erst für die übernächste Wahl. Der Landtag wird am 1. September neu gewählt.

CDU, AfD und Freie Wähler lehnten das Gesetz ab und äußerten Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der neuen Regelungen.

Die SPD-Abgeordnete Klara Geywitz sagte: „Wir machen etwas Unerhörtes. Wir wollen, dass der Anteil der Frauen im Parlament dem Anteil der Frauen in der Bevölkerung entspricht.“ Sie sei davon überzeugt, dass das Gesetz sorgfältig abgewogen ist und der Verfassung entspricht.

Das neue Gesetz sieht vor, dass Parteien ihre Landeslisten grundsätzlich quotiert aufstellen müssen, das heißt die Plätze werden abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt.

Innenminister Karl-Heinz Schröter ( SPD) sagte, Brandenburg betrete damit Neuland. „Ein solches Pioniervorhaben ist selbstverständlich nie ganz ohne Risiko“, meinte der Minister. Auf rechtliche Risiken sei hingewiesen worden, auch er selbst habe dies getan.

Die AfD-Abgeordnete Birgit Bessin hingegen sagte: „Nach dem Gender-Wahnsinn folgt der Quoten-Wahnsinn.“ Er hielt Rot-Rot-Grün vor, sich über die eigene Verfassung hinwegzusetzen. Die Quote als Zwangsmittel werde von der AfD abgelehnt.

Der Landeschef der Freien Wähler, Peter Vida, sagte, das Gesetz widerspreche der Wahlfreiheit der Bürger und damit der Landesverfassung.

Von Igor Göldner