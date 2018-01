Brandenburg digitalisiert NS-Geschichte

Potsdam. Albert Einstein war längst in den USA, als die Nazis im Sommer 1933 in seiner einstigen Residenz in Caputh sein Segelboot beschlagnahmten. Das Eigentum des „Juden Einstein“ dürfe nicht in die Hände „staatsfeindlicher Organisationen“ gelangen, hatte der Landrat des Kreises Zauch-Belzig am 14. März 1934 der Staatspolizei mitgeteilt. Am 24. April 1934 konnte das Potsdamer Regierungspräsidium dem preußischen Finanzminister stolz vermelden, dass das Boot des Physiknobelpreisträgers ordnungsgemäß verkauft worden sei.

Die beiden Behördenbriefe liegen heute im Brandenburgischen Landeshauptarchiv in Potsdam. Sie sind Teil der Verwaltungsakten aus der NS-Zeit und dokumentieren den bürokratischen Alltag der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, die Millionen von Menschen das Leben kostete. Demnächst sollen die Papiere, an denen mittlerweile der Zahn der Zeit nagt, in digitaler Form öffentlich zugänglich sein. Das hat das Landeshauptarchiv mit dem Holocaust Memorial Museum der Vereinigten Staaten in Washington vereinbart. Die Kooperationsvereinbarung der beiden Einrichtungen stärke die internationale Holocaust-Forschung, sagte Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) gestern in Potsdam. Angesichts der „Zunahme von Populismus, Nationalismus, Hass und Antisemitismus in Europa“ sei die „Aufarbeitung des millionenfachen Völkermordes an den Juden und die Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma sowie weiterer Gruppen und Menschen im Nationalsozialismus“ besonders wichtig.

1000 Akten mit rund 900 000 Blättern werden digitalisiert

Vereinbart wurde die Digitalisierung von mehr als 1000 Akten mit insgesamt rund 900 000 Blättern aus der NS-Zeit, die dadurch der internationalen Forschung zur Verfügung gestellt werden können. Die Kooperationsvereinbarung nutzt beiden Einrichtungen. Durch die Digitalisierung kann Brandenburg seinen Archivbestand sichern und die US-Einrichtung erhält Zugang zu wichtigen Dokumenten in Deutschland. „Das Holocaust Memorial Museum der Vereinigten Staaten ist dabei, ein umfassendes Archiv zur Dokumentation des Schicksals der Juden und anderer ethnischer, religiöser und politischer Gruppen, die von den Nazis und ihren Verbündeten während des Zweiten Weltkrieges systematisch verfolgt wurden, aufzubauen“, sagte Radu Ioanid, der Direktor des internationalen Archivprogramms des Museums.

Zur Sichtung und Digitalisierung der Brandenburger Dokumente stehen nach Angaben von Ioanid rund 100 000 US-Dollar (etwa 82 000 Euro) zur Verfügung. Bis 2020 soll so ein Großteil des Bestandes in Brandenburg für die Öffentlichkeit online zugänglich gemacht werden. „Bislang kann nur das Inhaltsverzeichnis unseres Archivs via Internet durchgesehen werden“, räumte der Direktor des Landeshauptarchivs, Klaus Neitmann, ein.

Die Preußische Provinzregierung war die ausführende Behörde

Für die Amerikaner ist das Brandenburger Archivmaterial besonders interessant, weil die Preußische Provinzregierung die ausführende Behörde vieler politischer Entscheidungen war. Deshalb lagern in Brandenburg besonders viele Akten zu politischen und polizeilichen Angelegenheiten. Darunter befinden sich nicht nur Behördenbriefe, wie im Fall Einstein, sondern auch Kostenabrechnungen für Transporte von Inhaftierten in die Konzentrationslager Ravensbrück und Sachsenhausen oder Dokumente, die belegen, wo „staatsfeindliches“ Vermögen beschlagnahmt wurde oder Menschen in sogenannte Schutzhaft genommen wurden. Betroffen waren anfangs vor allem Juden und Gewerkschafter, später speziell stigmatisierte Personen wie Zeugen Jehovas oder Homosexuelle.

Das 1993 eröffnete Holocaust Memorial Museum hat mittlerweile mehr als 100 Millionen Seiten Archivmaterial zu diesen Themen gesammelt und rund 190 Millionen digitalisierte Blätter archiviert. „Diese Dokumente sind für uns wichtig, um Holocaust-Leugner mit der historischen Realität konfrontieren zu können“, sagte Radu Ioanid. Der Chef des Archivs lobte ausdrücklich die Zusammenarbeit mit den deutschen Institutionen. Eine enge Kooperation gebe es neben Brandenburg noch mit dem Bundesarchiv sowie mit den Einrichtungen in Hamburg und Bayern. In Europa sei die Zusammenarbeit insgesamt eher unkompliziert. Anders sei dies leider mit Ländern wie der Türkei und neuerdings, seit den außenpolitischen Verstimmungen, auch mit Russland. Der Amtsantritt von Donald Trump als Präsident der USA habe bislang keine Auswirkungen auf die Forschung des Holocaust Memorial Museum. Der Forschungsbereich werde mit privaten Mitteln finanziert. „Aber wer weiß, was die Zukunft bringt“, so Ioanid.

Von Mathias Richter