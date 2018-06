Potsdam

Alle so genannten Reichsbürger oder „Selbstverwalter“ in Brandenburg, die bislang legal Waffen besaßen und Besitzscheine hatten, mussten diese abgeben. Das hat der Leiter der Polizeiabteilung im Potsdamer Innenministerium, Herbert Trimbach, am Dienstag mitgeteilt. Es handelt sich um 39 Fälle. 13 Verfahren liefen noch, so Trimbach, in 26 Fällen sei der Entzug bereits rechtskräftig. „Wenn Waffen in den Händen solcher Leute sind, stellt das eine gewisse Gefahr da“, sagte Trimbach. Die laut Waffenrecht erforderliche Zuverlässigkeit sei nicht mehr gegeben, wenn die Waffenbesitzer die Bundesrepublik und deren Behörden nicht anerkennen.

2016 kündigte das Innenministerium Einziehung der Waffen an

2016 hatte das Innenministerium angekündigt, die Staatsverweigerer zu entwaffnen. Das war eine Reaktion auf die tödlichen Schüsse eines Reichsbürgers auf einen Polizisten in Franken. Dessen Spezialeinheit hatte das Haus des Mannes aufgebrochen, um dessen Waffen einzuziehen. „Dieser Angriff hat die Polizei sehr entsetzt“, sagte Trimbach.

Frank Nürnberger (Leiter des Brandenburger Verfassungsschutzes) spricht während einer Pressekonferenz zur Neuauflage des Behörden-Handbuchs Reichsbürger im Innenministerium in Potsdam. Quelle: imago stock&people

600 Reichsbürger zählt das Innenministerium derzeit in Brandenburg – 18 000 in ganz Deutschland. Die Zahl hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. 2013 waren noch 100 Mitglieder der Bewegung zugerechnet worden, 2016 bereits 300. Ihnen legen die Behörden für die Jahre 2016 und 2017 rund 70 Delikte zur Last – vom Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bis zur Bedrohung. 2014 wurden laut Innenministerium noch 10 Straftaten registriert.

Durchsuchungen eines Objektes in Teschendorf (Oberhavel) im April 2018. Bei einem mutmaßlichen Reichsbürger vermutete die Polizei Waffen. Quelle: Julian Stähle

Wie rabiat die Angehörigen der Bewegung, die den Staat Bundesrepublik Deutschland nicht als Rechtsnachfolger des Deutschen Reichs anerkennen, zeigt ein Fall aus dem vergangenen Jahr. Damals beschlagnahmte ein Gerichtsvollzieher in einem Haus im Kreis Oberhavel Gegenstände, weil der Besitzer säumiger Schuldner war. Als sich der Gerichtsvollzieher in seinem Auto auf dem Rückweg ins Büro befand, stellte ihm der Gepfändete nach und blockierte den Weg des Gerichtsvollziehers. Unter Androhung von Gewalt nahm er seine Wertgegenstände wieder an sich. Später wurde der Mann gestellt und musste für kurze Zeit ins Gefängnis. Ein Verfahren gegen ihn wurde außerdem eröffnet.

Ein Familienvater aus Reckenthin (Prignitz) verbarrikadierte sich im Februar 2016, weil man ihm den Strom abschalten will. Er war bewaffnet und galt als sogenannter Reichsbürger. Der Einsatz endete unblutig. Quelle: Ulrich Fischer

Rechtsgerichtete Protestbewegungen haben nach Erkenntnissen des Brandenburger demos Instituts für Gemeinwesenberatung auch den sogenannten Reichsbürgern Zulauf verschafft. „Im Sog der Pegida-Bewegungen hat die Szene der „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ in den vergangenen Jahren deutlich Zulauf bekommen“, sagt Dirk Wilking vom demos Institut. „Die thematische Schnittmenge ist die Delegitimierung des Staates.“

Experte: Reichsbürger gedeihen im Kielwasser von Pegida

Dabei unterscheiden sich die „Reichsbürger“ von der Pegida-Bewegung aber in einem wesentlichen Punkt, wie Wilking betont. „Sie sind nicht politikverdrossen, sondern verwaltungsverdrossen.“ Ihr Ziel sei es, Behörden lahm zu legen. „Und die Verwaltung hat in der Öffentlichkeit nur wenig Lobby“, meint der Experte.

Experte Wilking stellte als Herausgeber die dritte, erweiterte Auflage des Handbuchs „Reichsbürger“ vor, das Mitarbeitern von Verwaltungen, Gerichten und der Polizei Tipps zum Umgang mit Vertretern der Szene gibt. „Es geht nicht nur darum, „Reichsbürger“ in die Schranken zu weisen“, betonte Wilking. „Wir müssen ebenso verstehen, wie sie und ihr Milieu funktionieren.“ Die Handbücher haben eine Auflage von 8500 Exemplaren, davon sollen 3500 Bände in Sachsen verteilt werden.

Blick auf den Tatort in Georgensgmünd (Bayern): Dort schoss ein 49-Jähriger Angehöriger der Reichsbürger-Bewegung bei einer Razzia 2016 vier Polizisten an. Ein 32-jähriger Beamter – Mitglied einer Spezialeinheit – starb. Quelle: dpa

Die oberste Regel laute, mit den „Reichsbürgern“ nicht zu diskutieren, erläuterte Wilking. „Denn „Reichsbürger“ verfolgen damit das Ziel, Verwirrung zu stiften, um staatliche Stellen vom rechtlich gebotenen Handeln abzulenken.“ Auch der Schriftwechsel mit den Vertretern der Szene solle auf das absolut Notwendige beschränkt und Maßnahmen müssten konsequent vollstreckt werden.

Manche Staatsverweigerer meinen, die DDR existiere noch

Aus Sicht von Brandenburgs Verfassungsschutzchef Frank Nürnberger sind alle „Reichsbürger“ extremistisch, weil sie den Staat nicht anerkennen. „Oft gibt es auch rechtsextremistische und antisemitische Bezüge, andere glauben wiederum, dass die DDR noch fortbesteht“, erläuterte der Verfassungsschutzchef. Seine Behörde analysiert regelmäßig Schreiben, die von „Reichsbürgern“ am Behörden verschickt werden. „Da sehen wir, welche Wahn-Variante gerade aktuell ist – und das nehmen wir dann auch als Hinweis für die Gefährlichkeit dieser Menschen.“

