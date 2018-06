Potsdam

Brandenburgs Eltern haben nun auch auf Landesebene ein Mitspracherecht bei der Kita-Politik: Am Samstag gründete sich in Potsdam der erste Landeselternbeirat, der sich für die Interessen von Vätern und Müttern von Kita-Kindern in Brandenburg stark machen will, wie das Bildungs- und Jugendministerium mitteilte. Ministerin Britta Ernst (SPD) begrüßte die Konstituierung des Beirats. „Das Land Brandenburg gehört nun zu den acht Bundesländern, in denen eine gesetzlich legitimierte landesweite Elternbeteiligung existiert“, sagte sie.

Auch auf Landkreisebene bilden sich Beiräte

Der Landeselternbeirat für Kindertagesbetreuung (LEBK) will sich nach eigenen Angaben unter anderem für die Verbesserung der Betreuungsqualität in Kitas, einheitliche Elternbeiträge und die Ausweitung der Gebührenfreiheit einsetzen. In dem Gremium sitzen Elternvertreter aus mehreren Landkreisen und kreisfreien Städten.

Um den landesweiten Kita-Beirat war seit längerem gerungen worden. Das Brandenburger Kita-Gesetz räumt Eltern seit August 2015 das Recht ein, gewählte Gremien für einen Landkreis oder für eine größere Stadt zu bilden. Wie diese beschaffen sein sollen, ist jedoch nicht festgelegt und regional unterschiedlich. Als eine der ersten solcher Vertretungen auf Landkreisebene hatte sich im Oktober 2015 der Kreis-Kita-Elternbeirat in Teltow-Fläming gegründet. Flächendeckend sind diese Gremien noch nicht in Brandenburg vertreten. Kurz nach ihrem Amtsantritt hatte Britta Ernst angekündigt, sich für eine stärkere Mitsprache von Eltern in Kita-Angelegenheiten einsetzen zu wollen.

Von Anna Ringle