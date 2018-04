Potsdam

Brandenburgs Einwohnerzahl ist im vergangenen Sommer nur hauchdünn an der 2,5-Millionen-Marke vorbeigeschrammt. Ende Juni 2017 fehlten nur noch 2042 Einwohner, um die Zahl zu erreichen, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag in Potsdam mitteilte. Jüngere Zahlen liegen bislang nicht vor, ein Ist-Zustand ist damit also nicht abgebildet.

Es sterben mehr Menschen als geboren werden

Im Vergleich zum Juni 2016 gab es einen Zuwachs von mehr als 10.000 Brandenburgern, wie es weiter hieß. Das Landesamt führte die Steigerung vor allem auf die wachsende ausländische Bevölkerung im Bundesland zurück. Zugleich gibt es im Land aber ein Geburtendefizit. Es sterben also mehr Menschen, als im selben Zeitraum geboren werden. Ein weiterer Aspekt: Seit Jahresbeginn bis zum Sommer 2017 zogen mehr Menschen nach Brandenburg als andersherum.

Von Anna Ringle (dpa)