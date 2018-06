Potsdam

Die Landesregierung in Brandenburg will das sinnlose Wegwerfen von Lebensmitteln eindämmen. Noch in diesem Jahr solle ein Bündnis gegen Lebensmittelverschwendung gegründet werden, sagte Verbraucherschutzminister Stefan Ludwig (Linke) am Mittwoch bei der Vorstellung der neuen Verbraucherpolitischen Strategie, die das Kabinett am Vortag verabschiedet hatte.

Jedes Jahr werfe jeder Deutsche im Schnitt 82 Kilogramm Lebensmittel in den Müll, heißt es in dem vorgelegten Strategiepapier. Bei Herstellern, Händlern und Verbrauchern sei ein Umdenken notwendig.

Lebensmittelverschwendung in Zahlen 18 Millionen Tonnen Lebensmittel landen laut WWF in Deutschland jährlich im Müll. Mit diesen Zahlen rechnet die Umweltorganisation: – 18 Millionen Tonnen: Gewicht der Lebensmittel, die laut WWF jährlich in Deutschland weggeworfen werden. Inklusive der Verluste in der Landwirtschaft. – 7,23 Millionen Tonnen: Gewicht der Lebensmittelabfälle, die in Privathaushalten anfallen. – Etwa 60 Prozent: Anteil der Lebensmittel die im Müll landen, bevor sie den Verbraucher erreichen. – Etwa 40 Prozent: Anteil der Lebensmittel, die von Endverbrauchern verschwendet werden. – 90 Kilogramm: Gewicht der Lebensmittel, die ein Verbraucher pro Jahr verschwendet. – 2,6 Millionen Hektar: Landwirtschaftliche Nutzfläche, die für später weggeworfene Lebensmittel bewirtschaftet wird. Mit diesen Zahlen arbeitet das Bundeslandwirtschaftsministerium, basierend auf einer Studie der Uni Stuttgart von 2012: – 11 Millionen Tonnen: Gewicht der Lebensmittel, die jährlich in Deutschland weggeworfen werden - ohne Verluste in der Landwirtschaft. – 6,67 Millionen Tonnen: Gewicht der Lebensmittelabfälle, die in Privathaushalten anfallen. – 82 Kilogramm: Anteil der Lebensmittel, die ein Verbraucher jährlich verschwendet. Mit diesen Zahlen arbeitet die Welthungerhilfe: – 12 Milliarden: Anzahl der Menschen, die mit den weltweit produzierten Lebensmitteln ernährt werden könnten. – 1/3: Anteil der weltweit produzierten Lebensmittel, der laut Welthungerhilfe verschwendet wird.

Von Rochus Görgen