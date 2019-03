Potsdam

Hilfe bei der Holzernte, Markierung von Waldflächen oder Motorsägen-Lehrgänge: Solche Leistungen sind in Brandenburg künftig nur noch für Kleinwaldbesitzer möglich. Wegen Stellenstreichungen gibt es ab 2020 keine gebührenpflichtigen Dienstleistungen mehr für Waldflächen, die größer als zehn Hektar sind. Das habe das Agrarministerium in Potsdam Anfang Januar diese Jahres verfügt, teilte die Linke-Landtagsabgeordnete Anke Schwarzenberg in einer Anfrage an die Landesregierung mit.

Kritik vom Bund Deutscher Forstleute

Bislang können alle knapp 100.000 Waldbesitzer Dienstleistungen beim Landesbetrieb Forst Brandenburg (LFB) zur Bewirtschaftung ihrer Flächen entgeltlich bestellen. Doch die Dienstleistungsverträge mit dem Landesbetrieb Forst Brandenburg (LFB) sollen bis Ende dieses Jahres beendet oder gekündigt werden. Der Bund Deutscher Forstleute (BDF) kritisierte den Erlass und forderte seine Rücknahme.

Die Anweisung des Ministeriums gilt laut BDF für rund 370.000 Hektar Privatwald und 71 000 Hektar im Besitz von Kommunen. Das sind gut 40 Prozent der gesamten Waldfläche Brandenburgs von 1,1 Millionen Hektar. Der gesamte Privatwald beträgt rund 625.000 Hektar.

Neue Regelung gilt ab 2020

Erhalten bleibt für alle Waldbesitzer die unentgeltliche gesetzliche Hilfe des Landesbetriebs - etwa Beratungen zur Holzverwertung, Wald- und Arbeitsschutz oder Antragsverfahren für Fördergelder.

Der neuen Regelung ging nach Angaben des Agrarministeriums eine Aufgabenkritik beim LFB voraus. Danach sollen ab 2020 rund 340 Stellen mit einem so genannten kw-Vermerk für „keine Wiederbesetzung“ versehen werden, um Entlassungen zu vermeiden. Um die angestrebten Ziele zu erreichen, müssten Leistungen eingeschränkt werden. Daher könnten künftig neben den gesetzlichen Aufgaben des Betriebs zum Erhalt des Waldes nur noch Aufgaben der Waldpädagogik und in geringerem Maße Dienstleistungen aufrecht erhalten werden.

Forstleuteverband sieht „keinen nachvollziehbaren Grund“

Vorrangiges Ziel der Waldpädagogik ist es, Schülern Kenntnisse über die Natur zu vermitteln. Brandenburg war das erste deutsche Bundesland, das die Waldpädagogik 1995 allen Förstern zur Dienstaufgabe machte.

Die ab 2020 geltende neuen Regelungen betreffen auch die mit staatlichen Zuwendungen geförderten Zusammenschlüsse von Waldbesitzern zu Forstbetriebsgemeinschaften (FBG), die über eigene Mitarbeiter verfügen. Die FBG bieten gegenüber anderen Rechtsformen wie Genossenschaften oder Kapitalgesellschaften steuerliche und abrechnungstechnische Vorteile. Anfang Februar gab es in Brandenburg 268 anerkannte FBG mit einer Fläche von rund 180.000 Hektar.

Linke: Reform in nächster Legislaturperiode genauer ansehen

Der Forstleuteverband BDF sieht „keinen nachvollziehbaren Grund“ für den Erlass des Ministeriums. Auch das Argument, die Dienstleistungen seien ein Zuschussgeschäft, lässt der BDF nicht gelten, da die Betreuung zu den vollen Kosten angeboten werde. „Viele Waldbesitzer nehmen die höheren Kosten in Kauf, da Vertrauen bei der Waldbewirtschaftung genau so wichtig ist wie der Preis“, teilte der Verband mit. Sie schätzten die staatlichen Forstleute „als neutrale, nicht am Profit orientierte Dienstleister und Mittler zum Holzkäufer“.

Die Linke-Agrarpolitikerin Schwarzenberg empfiehlt, das Vorhaben bis Ende 2020 auszusetzen und zu überdenken. „Die Personallage in den Oberförstereien ist sehr unterschiedlich. Die Oberförstereien mit einem Personalüberhang sollten selber entscheiden, ob sie die Dienstleistungen für eine Übergangszeit weiter führen“, sagte sie. In der nächsten Legislaturperiode sollte man sich die Reform dann noch einmal genauer anschauen.

Von RND/dpa