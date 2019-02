Brandenburg Medizin - Brandenburg und Berlin planen mehr Zusammenarbeit von Krankenhäusern Berlin und Brandenburg arbeiten gerade an ihrer gemeinsamen Krankenhausplanung, die für 2020 vorgesehen ist. Bei allen unterschiedlichen Voraussetzungen sind die Ziele recht gleich.

Eine Schwester fährt in einem Krankenhaus in Brandenburg an der Havel einen Patienten in seinem Bett zur Behandlung (Symbolbild). Quelle: Settnik/dpa-Zentralbild/ZB