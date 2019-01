Potsdam

Brandenburg wird seine Kampagne „Es kann so einfach sein“, die das Image des Landes aufpolieren soll, ausweiten. Der Vertrag mit der verantwortlichen Werbefirma Scholz & Friends wurde jetzt um zwei Jahre verlängert. Das sagte der zuständige Medien-Staatssekretär Thomas Kralinski der MAZ.

Die vor einem Jahr gestartete Kampagne ist heftig umstritten. Sie war besonders von der Opposition im Landtag scharf kritisiert worden. Besonders der Spruch „Es kann so einfach sein“ sorgte nach der Veröffentlichung für Häme im Internet und provozierte jede Menge Parodien. Scholz & Friends hatte auch die Image-Kampagne für das Bundesland Baden-Württemberg kreiert und den Spruch: „Wir können alles. Außer hochdeutsch“ erfunden.

Brandenburg-Motive an Autobahnen

Geplant sind in Brandenburg in diesem Jahr weitere Marketing-Aktionen vor allem in den sozialen Netzwerken. An den Bundesautobahnen sollen zusätzliche sogenannte Begrüßungsschilder mit Brandenburg-Motiven aufgestellt werden. Dazu haben die Stadt Schwedt ( Uckermark) und die Gemeinde Hoppegarten ( Märkisch-Oderland) an den großen Ausfallstraßen neue Flächen zum Aufstellen der Schilder bereitgestellt, sagte Kralinski. Ein Schwerpunkt sollen in diesem Jahr die Autobahnen sein, die von Berlin nach Brandenburg führen. Bislang wurden die Schilder an zehn aus Brandenburg führenden Autobahnen aufgestellt mit dem Spruch „Dieser Weg ist das Ziel“.

Das rot-rote Kabinett zog jetzt ein erstes Resümee der Landesmarketing-Kampagne. Staatssekretär Kralinski sagte, er sei mit der bisherigen Resonanz zufrieden. „Es funktioniert sogar besser, als wir erwarten konnten.“ So habe die Kampagne durch Presseartikel sowie Radio- und Fernsehbeiträge insgesamt fast 56 Millionen „Kontakte“ erreicht werden. Dazu beigetragen habe auch die Kontroverse um die Kampagne am Anfang. „Daraus entsteht Reibung und das macht es interessant.“

Video wurde 500.000 Mal geklickt

Auf dem Facebook-Kanal „Unser Brandenburg“ habe sich die Zahl der Follower seit dem Start auf über 15.000 verdreifacht. Das sogenannte Teaser-Video „ Brandenburg. Es kann so einfach sein.“ sei etwa ein halbe Million Mal online geklickt worden, allein auf YouTube wurde es fast 400.000 Mal angesehen. „Darüber sind wir ein klein wenig stolz“, betonte Kralinski. Dazu beigetragen habe sicher auch, dass der Film kontrovers öffentlich diskutiert wurde. „Ziel ist es, ein Sehnsuchtsgefühl auszudrücken und das ist gut herübergekommen.“

„ Alexa “ ist das Gesicht der Kampagne

Seit einem halben Jahr ist auch die Webseite www.es-kann-so-einfach-sein.de freigeschaltet – mit der digitalen Assistentin „ Alexa“, die nicht von Amazon stammt, sondern in Wirklichkeit Alexandra Malk heißt und aus der Karpfen-Stadt Peitz ( Spree-Neiße) kommt. Sie führt Besucher über die Internetseite und antwortet in Form von Videoclips auf Fragen zum Leben in Brandenburg. „ Alexa“ ist zugleich das Gesicht der Kampagne. Neu ist, dass die junge Frau in diesem Jahr Campingplätze in Brandenburg besuchen soll, um dort mit Urlaubern über Brandenburg ins Gespräch zu kommen. Die Aktion wird von der Tourismus Marketing Brandenburg GmbH und dem Verband pro agro unterstützt.

Medien-Staatssekretär Thomas Kralinski: „Wir wollen die Stärken des Landes bekannter machen.“ Quelle: dpa-Zentralbild

Der Spott, den über die Kampagne gibt, stört Kralinski nicht, wie er betonte. Es gebe eine Debatte über Brandenburg und das sei gut. „Offenbar gibt es das Bedürfnis in Brandenburg darüber zu reden, wer wir sind, wie unser Lebensgefühl ist und was das Land ausmacht.“

Ärgerlich findet der Staatssekretär allerdings den Vorhalt, die Landesregierung mache das alles nur, um ihr eigenes Bild zu verbessern. „Das trifft nicht zu. Wir wollen die Stärken des Landes bekannter machen.“ Schließlich habe eine Studie gezeigt, dass Brandenburg in der Wahrnehmung bundesweit wenig präsent sei, nur ein geringes Profil besitze und sich spontane Assoziationen lediglich auf „wald- und wasserreich“ und die Nähe zu Berlin begrenzten.

Für die Kampagne stehen seit 2018 pro Jahr eine Million Euro aus dem Landeshaushalt zur Verfügung. Ziel ist es auch, dass mehr Menschen Lust gemacht wird, in Brandenburg zu leben, zu arbeiten, zu studieren oder sich zu erholen. Die Brandenburger wiederum sollen mit Stolz sagen können: „Das ist mein Land“.

Kralinski hofft, dass das Budget in der neuen Wahlperiode nach der Landtagswahl am 1. September erhöht wird. Andere Länder würden ein Vielfaches für ihre Imagekampagnen davon ausgeben, wie Sachsen.

Von Igor Göldner