Potsdam

Brandenburg will die Kommunen künftig stärker an den Erträgen und der Planung von Windkraftanlagen beteiligen. Ein Maßnahmenpaket dafür, das unter anderem eine ertragsabhängige Sonderabgabe der Anlagenbetreiber für die Kommunen und eine bessere Beratung bei konkreten Vorhaben vorsieht, wurde am Dienstag vom Kabinett beschlossen. Ziel sei eine „Demokratisierung der Planung“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) im Anschluss in Potsdam. Vorgesehen seien zudem Beschränkungen für nächtliche Blinklichter an Windkraftanlagen und Naturschutz-Ausgleichszahlungen für betroffene Kommunen.

Bis zu 10.000 Euro im Jahr für eine Windkraftanlage

Die Energiewende könne nur gelingen, wenn große Teile der Bevölkerung mitgenommen werden, betonte Woidke. Die gewählten Vertreter der Gemeinden müssten besser in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Für die geplante Sonderabgabe zugunsten der Kommunen soll in den kommenden Monaten ein Gesetz auf den Weg gebracht werden. Pro Windkraftanlage könnten die Kommunen dabei mit etwa 5.000 bis 10.000 Euro im Jahr rechnen, hieß es. Der brandenburgische Städte- und Gemeindebund begrüßte die Ankündigung. Insgesamt gehe es dabei um rund fünf Millionen Euro im Jahr für die Kommunen, sagte Geschäftsführer Jens Graf.

Es sei wichtig, den Ausbau erneuerbarer Energien fortzusetzen, betonte Woidke. Dies dürfe jedoch nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg geschehen, sondern müsse „mit den Menschen“ gestaltet werden. Industrieanlagen ohne Mitsprache der Kommunen zu errichten, sei nicht sinnvoll. Derzeit gibt es im Bundesbaurecht ein sogenanntes Windkraftprivileg zur Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien, das die Planungsrechte und Einflussmöglichkeiten der Kommunen einschränkt.

Moratorium für Havelland und Fläming

Teil des Maßnahmenpakets sei auch eine Bundesratsinitiative zur Abschaffung des Windkraftprivilegs im Bundesbaurecht, sagte Woidke. Dies werde jedoch voraussichtlich „so schnell nicht umzusetzen sein“. Für die Regionen Havelland und Fläming, in denen es derzeit nach Gerichtentscheidungen gegen beschlossene Regionalpläne keine Einschränkungen zur Errichtung neuer Windkraftanlagen gibt, soll für einige Zeit ein Moratorium für neue Anlagen gelten. Ziel sei, „Wildwuchs“ von Windkraftanlagen wie auf der berüchtigten Nauener Platte westlich von Berlin zu verhindern.

Brandenburg gehöre beim Ausbau erneuerbarer Energien weiter zu den bundesweiten Spitzenreitern, betonte Woidke. Dort seien inzwischen 3.750 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 6.850 Megawatt errichtet worden. Er rechne nach den Neuregelungen fest mit einem weiteren Ausbau der Windenergie.

Von epd