Brandenburger CDU will Sicherheitsgefühl verstärken

Potsdam. Brandenburgs oppositionelle CDU will bei den kommenden Wahlen mit dem Thema Sicherheit und einem Lausitzplan punkten. Es gehe darum, das Sicherheitsgefühl der Menschen zu erhöhen – sowohl durch Polizeipräsenz, aber auch in den Familien oder auf dem Weg zur Arbeit und Schule, sagte Partei- und Fraktionschef Ingo Senftleben am Dienstag in Potsdam. Zuvor war die CDU zu einer zweitägigen Klausur zusammengekommen.

Mehr Streifenwagen

Konkret fordern die Christdemokraten etwa mehr Befugnisse und Mitarbeiter sowie bessere Ausrüstung für die Polizei. Die Zahl der Funkstreifenwagen solle von knapp 100 auf rund 130 erhöht werden. Auch der Verfassungsschutz solle um mindestens 30 Stellen aufgestockt werden, meinte Senftleben. In Bus und Bahn würden dagegen schon ausreichend Sitzplätze für mehr Sicherheit sorgen, weil Stehplätze für Fahrgäste gefährlicher seien.

An zweiter Stelle in einem auf der Klausur verabschiedeten Positionspapier steht die Unterstützung von Familien. Sie sollen demnach einen Ansprechpartner für ihre Anliegen bei den Behörden bekommen, Mütter sollen bei der Rückkehr ins Berufsleben unterstützt werden. Das Netzwerk Gesunde Kinder mit ehrenamtlichen Familienpaten will die CDU ausweiten und für mehr Kinderarztpraxen sorgen. Es wäre auch an der Zeit, einen Kinderschutzbeauftragten des Landes zu ernennen, sagte Senftleben.

Für die Lausitz in Südbrandenburg will seine Partei ebenfalls neue Perspektiven aufzeigen, wie bereits am Wochenende bekannt geworden war. So wird beispielsweise gefordert, dass für abgeschaltete Kraftwerke mit staatlicher Hilfe adäquate andere Industrie-Arbeitsplätze geschaffen werden sollten.

Kritik von den Linken

Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers kritisierte den Lausitzplan der CDU: Er hätte sich mehr Tiefenschärfe gewünscht, sagte er, und verwies darauf, dass man selbst bereits dabei sei, ein eigenes Konzept abzuarbeiten. Grünen-Fraktionschef Axel Vogel fand hingegen lobende Worte: Im Vergleich zur SPD-Position sei das Lausitz-Papier der CDU „direkt ein Lichtblick“. Die CDU stelle nicht mehr in Frage, dass der klimaschädliche Braunkohleabbau und damit die Energiewirtschaft der Region verloren gehe.

Mit Blick auf die kommenden Wahlen wollen die Christdemokraten bis Ende des Jahres ein neues Grundsatzprogramm erarbeiten. Nach dem Erfolg bei der Bundestagswahl im vergangenen Herbst zeigte sich Senftleben zuversichtlich für die anstehenden Kommunalwahlen sowie die Europa- und Landtagswahl im Jahr 2019: Man wolle am Ende sagen können, man habe bei allen wichtigen Wahlen den ersten Platz gemacht.

Von MAZonline