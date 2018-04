Brandenburg 70 Jahre Isreal - Brandenburger Landtag knüpft Kontakte zur Knesset Der Landtag gründet einen Freundeskreis Israel. Das Gründungspapier erteilt Forderungen nach einer „erinnerungspolitischen Wende“ eine Absage. Wer damit gemeint ist, dürfte klar sein.

Jeremy Issacharoff, Botschafter Israels in Deutschland, wird am Mittwoch in Potsdam erwartet. Quelle: dpa