Potsdam

Zwei Brandenburger AfD-Politiker sollen in dem Gutachten namentlich erwähnt sein, mit dem der Bundesverfassungsschutz die Alternative für Deutschland als Prüffall eingestuft hat. Das berichtete der „Tagesspiegel“ am Dienstag. Konkret geht es in dem 436-seitigen Papier um das Cottbuser AfD-Kreisvorstandsmitglied Jean-Pascal Hohm und Landes- und Fraktionschef Andreas Kalbitz.

Video von „Hassgesang“ verlinkt

Holm geriet demnach ins Visier des Verfassungsschutzes wegen seiner offenkundigen Sympathien für extreme Rechte, unter anderem für die „Identitäre Bewegung“. Laut Bericht wird Hohm im Gutachten auch erwähnt, weil er im August 2017 auf Twitter ein Video der rechtsextremistischen Band „Hassgesang“ verlinkt haben soll. Schließlich soll auch seine Unterstützung für die Initiative „Zukunft Heimat“, die in Cottbus gegen die Flüchtlingspolitik demonstriert und dabei Neonazis duldet, im Verfassungsschutzbericht eine Rolle spielen.

Posieren mit Neofaschisten

Hohm, der ehemals Chef des AfD-Nachwuchses „Junge Alternative Brandenburg“ war, arbeitet beim Potsdamer AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer. Wie berichtet, posierte Hohm mit italienischen Neofaschisten in Ostia bei Rom. Er sprach gegenüber der MAZ von einer Privatreise.

Nach Informationen des „ Tagesspiegel“ soll AfD-Landeschef Kalbitz im Gutachten erwähnt sein. Er habe bei einem Treffen der Vereinigung „Der Flügel“ von Björn Höcke im Jahr 2018 die bei Neonazis beliebte Parole „Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen!“ skandiert.

