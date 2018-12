Potsdam

Brandenburger Hotels und Ferienunterkünfte sind auch an den kalten Tagen bei Touristen beliebt. Über Weihnachten und Silvester sind in vielen Regionen Unterkünfte gut gebucht, wie eine stichprobenartige Umfrage ergab. Besonders das Ruppiner Seenland im Norden Brandenburgs habe eine „sehr gute Buchungslage“, sagte Birgit Kunkel vom TMB Tourismus-Marketing Brandenburg. Hotelbetreiber meldeten hier für die Feiertage ausgebuchte Häuser. „Wir werden immer stärker als ganzjähriges Reiseziel wahrgenommen“, sagte Kunkel.

Seit Januar bis einschließlich Oktober wurden im Land mehr als 12 Millionen Übernachtungen registriert - ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 3,4 Prozent. Besonders Campingplatzbesitzer meldeten nach dem außergewöhnlich guten Sommer Rekordzuwächse: laut TMB ein Plus um 14,8 Prozent. In den Jahren lagen die Werte zwischen 7 bis 10 Prozent.

Auch über die Feiertage haben sich rund 700 Gäste auf den sieben Ganzjahres-Campingplätzen in Brandenburg angemeldet, wie der Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland Land Brandenburg mitteilte. „Ein paar Hartgesottene übernachten sogar im Zelt“, sagte Doris Titus, Betreiberin vom Waldcamp Seeblick in Hohenbrück im Spreewald ( Dahme-Spreewald).

Heiligabend ist Ruhe

Länger als drei Tage halten sie es dort aber nicht aus. Titus' Platz steht Besuchern das ganze Jahr über offen, auch, wenn von den Toiletten- und Duschräumen jeweils nur einer dann zugänglich ist. Manche Gäste feiern auf dem Platz im Spreewald den Jahreswechsel. Heiligabend ist allerdings Ruhe. Das sei auch gut so, sagte Titus. „Irgendwann ist auch mal Schluss.“

Die beheizbaren Häuser im Familienpark Senftenberger See sind zu Silvester komplett ausgebucht, wie der Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg auf Anfrage mitteilte. Auch Weihnachten verbringen einige Gäste auf dem Platz am Ufer des Sees im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Ein zentrales Neujahrs- oder Weihnachtsfest gibt es aber nicht. „Hier feiert jeder für sich“, sagte Dana Hüttner vom Verband.

Wer noch spontan eine Unterkunft für Heiligabend oder den Jahreswechsel buchen möchte, sollte sich direkt an die Tourist-Informationen in den Städten und Regionen wenden, rät Kunkel vom Tourismus-Marketing. Chancen gebe es beispielsweise im Havelland. Zwar hätten auch hier die Hotels eine große Auslastung. Ferienhäuser seien aber vereinzelt noch vermittelbar. Im Sternenpark Westhavelland könne man in der dunklen Jahreszeit besonders gut Sterne beobachten.

Von RND/dpa