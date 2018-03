Gefährliches Eisvergnügen am Wochenende

Potsdam. Kommt der Frost, kommt auch ein Dauerthema, auf das Feuerwehr und Polizei gar nicht oft genug hinweisen können. Dennoch scheinen sie dabei oft auf taube Ohren zu stoßen. Obwohl sie immer wieder davor warnen, Eisflächen zu betreten, strömen die Menschen auf gefrorene Seen und verkennen dabei die Gefahren.

Im Februar haben Feuerwehr und Polizei nahezu täglich davor gewarnt, aufs Eis zu gehen. Trotz der kalten Temperaturen könne man nicht wissen, wie dick das Eis sei und ob es wirklich trägt. Erst am Freitag hat die Brandenburger Polizei über Twitter vor dem Betreten von Eisflächen gewarnt.

Wir warnen ausdrücklich vor dem Betreten von Eisflächen! Trotz Dauerfrost in den letzten Tagen gibt es keine Garantie für sicheres Eislaufen! Wer zugefrorene Seen, Flüsse und Kanäle betritt, gefährdet sich und andere! #Sicherheitgehtvor pic.twitter.com/ykzbW7Bcxw — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) March 2, 2018

Trotz aller Warnungen sind am Wochenende wieder viele Menschen aufs Eis gegangen. Besonders brisant dabei die Situation auf dem Heiligen See in Potsdam. Dort konnte man viele Menschen beim Schlittschuhlaufen beobachten, nur wenige Meter daneben war der See eisfrei.

Am Wochenende war auch zu sehen, wie gefährlich das Eisvergnügen sein kann.

Am Wochenende war auch zu sehen, wie gefährlich das Eisvergnügen sein kann. An zwei Orten kam es zu schweren Unfällen . Im Kreis Oberhavel wagte sich ein Mann samt Quad auf den Rahmer See und brach mit seinem Fahrzeug ein. Der Mann kam ins Krankenhaus. Ebenfalls ins Krankenhaus gebracht wurde ein Mann, der in Brandenburg an der Havel auf dem gefrorenen Gördensee eingebrochen ist.

