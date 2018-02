Brandenburgs CDU befragt die Basis – ein bisschen

Die Brandenburger CDU geht neue Wege. Anders als in übrigen Teilen Deutschlands will sie mit der Parteibasis über den Koalitionsvertrag diskutieren. Einen Mitgliederentscheid wie bei der SPD lehnt Landeschef Ingo Senftleben ab. Dafür geht er mit dem GroKo-Spitzenpersonal in Berlin hart ins Gericht. Er hält die Postendebatten für schädlich.