Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hat dazu aufgerufen, den sozialen und regionalen Zusammenhalt im Land weiter zu stärken. In der Generaldebatte über den Doppelhaushalt 2019/2020 sagte Woidke, die Zukunft der ländlichen Räume sei und bleibe zentrales Thema der Landespolitik.

Zugleich verteidigte er den Haushalt, der nach zweieinhalbstündiger Debatte mit den Stimmen von SPD und Linken beschossen wurde, gegen massive Kritik der Opposition. Brandenburg habe sich in schwierigem Umfeld als ein Land der Stabilität und der Solidarität erwiesen, betonte Woidke, die immer wieder die CDU scharf attackierte. Der vorliegende Haushalt werde dazu beitragen, dass sich Brandenburg auch in Zukunft gut entwickeln könne. Die Politik der Investitionen in Bildung, Kitas, Krankenhäuser, die Infrastruktur und den Breitbandausbau werde fortgesetzt und weiter ausgebaut.

CDU-Oppositionsführer Ingo Senftleben warf der Landesregierung hingegen Verfassungsbruch vor. „Rot-Rot greift mit dem Haushalt für das Jahr 2020 in das Budgetrecht, in das Königsrecht des künftigen Landtags ein“, sagte der Fraktionschef. „Sie wollen einen Bruch der Verfassung begehen und deswegen müssen wir eingreifen.“ Der Doppelhaushalt käme einer Selbstermächtigung der rot-roten Landesregierung über die laufende Legislaturperiode hinaus gleich, sagte Senftleben. Rot-Rot verteile nicht hinnehmbare „Wahlgeschenke“. „Sie schlachten das Brandenburger Sparschwein“, sagte Senftleben. Der Haushalt sei nicht „enkeltauglich“.

Ministerpräsident Woidke wies den Vorwurf von CDU und AfD zurück, der Doppelhaushalt für 2019/2020 sei nicht verfassungskonform, weil er in die nächste Wahlperiode hineinreiche. Woidke empfahl der CDU, nach Sachsen zu schauen, dort habe CDU-Regierungschef Michael Kretschmer ebenfalls einen Doppelhaushalt eingebracht, der genauso verfassungskonform sei wie der in Brandenburg.

Die rot-rote Landesregierung plant in den kommenden zwei Jahren Ausgaben in einer Rekordhöhe von 25,5 Milliarden Euro. Die Investitionen sind insbesondere in der Bildung, in Kitas, Straßen und bei der Ausstattung von Polizei und Justiz geplant.

Von Igor Göldner