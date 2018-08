Potsdam

Diana Golze tritt zurück. An dem Tag, an dem die von ihr eingesetzte Expertengruppe den Abschlussbericht zum Pharma-Skandal veröffentlicht, will die Linken-Politikerin ihren Rücktritt erklären. Das kündigte sie zunächst dem Landesvorstand ihrer Partei an. Offiziell will Golze ihren Schritt um 9.30 Uhr verkünden.

Mehr in Kürze

Von Torsten Gellner