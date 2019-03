Potsdam

Brandenburgs Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) hat sich für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ausgesprochen. Sie begrüße den aktuellen Diskussionsprozess um den Schutz von Kindern und sei persönlich für eine solche Regelung, sagte sie am Freitag in Potsdam.

„Wir haben gut getan daran, jetzt an der Freiwilligkeit festzuhalten. Aber wenn wir feststellen, dass dort die Zahlen, die Quoten, nicht erreicht werden, damit wir tatsächlich einen guten Impfschutz haben für die besagten Personengruppen, dann müssen wir echt darüber nachdenken, dass man dann eine Impfpflicht einführt.“ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hatte sich am Dienstag für eine Masern-Impfpflicht in Kindergärten und Schulen ausgesprochen. Zuvor hatte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach dafür geworben.

Es gehe auch um den Schutz derjenigen, die man gar nicht impfen könne, wie chronisch Kranke oder Säuglinge. „Ich bin da eher positiv eingestellt, aber das ist meine persönliche Meinung“, sagte sie. Ein solches Thema müsse breit diskutiert werden. „Das ist ein kollektiver Aushandlungsprozess.“

Von Torsten Gellner