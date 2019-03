Potsdam

Nach dem Anschlag eines Rechtsextremisten auf zwei Moscheen in Neuseeland, bei dem 50 Menschen ermordet wurden, fordern Brandenburgs Grüne ein generelles Verbot halbautomatischer Waffen für Privatpersonen.

„Wir sollten unsere Gesellschaft entmilitarisieren, bevor es zu tödlichen Attentaten wie in Neuseeland kommen“sagte Fraktionschef Axel Vogel. „Halbautomatische Waffen bergen bei Missbrauch einfach ein zu hohes Zerstörungs- und Gefahrenpotential.“

7400 halbautomatische Waffen in Umlauf

Vogel verwies auf Zahlen des Innenministeriums von 2016, wonach damals allein in Brandenburg fast 7400 halbautomatische Pistolen und Gewehre legal im Umlauf waren. Zwar müsse nach dem Waffenrecht jeder Waffenbesitzer auf seine Zuverlässigkeit und persönliche Eignung geprüft werden, doch angesichts der großen Zahl von Waffenbesitzern sei eine konsequente und dauerhafte Überprüfung dieser Eignung kaum zuverlässig möglich, so Vogel. Waffenbesitzer hätten in Brandenburg „nur etwa alle vier Jahrzehnte mit einer behördlichen Kontrolle zu rechnen“, sagte er.

Auch Brandenburg sei vor Gewalttätern nicht gefeit, sei es aus dem rechtsextremistischen oder aus anderen Milieus. Die Landesregierung sollte sich auf Bundesebene für eine entsprechende Verschärfung stark machen, forderte Vogel.

Neuseeland hat nach dem vor einer Woche verübten Anschlag seine Waffengesetze verschärft.

Von Torsten Gellner