Potsdam

Brandenburg kann in den kommenden beiden Jahren mit rund 25,3 Milliarden Euro so viel Geld ausgeben wie noch nie seit 1990. Das rot-rote Kabinett beschloss am Dienstag den Entwurf für den Doppelhaushalt für 2019 und 2020, der nun dem Landtag vorgelegt wird. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach von einem „Rekordhaushalt“, der durch die gute Entwicklung der Brandenburger Wirtschaft ermöglicht werde.

Mit mehr als 2,3 Milliarden Euro für jedes der beiden Jahre verfügt das Ressort von Bildungs- und Jugendministerin Britta Ernst (SPD) über die größten Einzelposten. Darin enthalten sind auch 44 Millionen Euro für den Einstieg in das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Vom 1. August an sollen die Eltern für dieses Jahr kein Geld mehr bezahlen müssen. Außerdem soll die Zahl der Lehrkräfte von 18 764 in diesem Jahr auf 19274 im Jahr 2020 steigen. Mehr Geld erhalten auch Hochschulen und Krankenhäuser sowie die Polizei.

Von der günstigen Haushaltslage profitieren auch die Kreise, Städte und Gemeinden im Land. Die Zuweisungen steigen von 1,92 Milliarden Euro in diesem Jahr auf knapp 2,4 Milliarden Euro im Jahr 2022. Das Land beteiligt die Kommunen über den Finanzausgleich bislang zu 20 Prozent an seinen Steuereinnahmen. Diese so genannte Verbundquote steigt 2019 auf 21 Prozent, im Jahr darauf auf 22 Prozent und soll 2021 22,43 Prozent erreichen. Insgesamt wird das Land den Kommunen in den nächsten vier Jahren rund 800 Millionen Euro mehr zur Verfügung stellen. Landesregierung und kommunale Spitzenverbände hatten sich erst vor wenigen Tagen auf einen Kompromiss in der Finanzausstattung geeinigt.

Neue Kredite nimmt das Land schon seit 2010 nicht mehr auf. Die Schulden betragen rund 17,96 Milliarden Euro.

Von Igor Göldner