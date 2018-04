Brandenburgs Polizei buhlt um Bewerber

Oranienburg/Potsdam. In Berlin war Celine Knop für eine Karriere bei der Polizei mit ihren nur 1,53 Metern sieben Zentimeter zu klein. Eine solche Norm für Polizisten gibt es in Brandenburg nicht. Die 20-jährige Potsdamerin, die im Ortsteil Groß Glienicke wohnt, bewarb sich und überstand alle Aufnahmetests.

Gestern ging für sie ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Sie gehörte zu den 197 jungen Frauen und Männern, die an der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg (Oberhavel) zu Polizeianwärtern ernannt wurden. „Ich bin superglücklich, dass ich hier angenommen wurde“, sagte Celine Knop. Am liebsten würde sie später einmal zur Kripo gehen, wie sie betonte und dort zur Drogenfahndung. Diesen Wunsch habe sie bereits seit Teenagerzeiten gehabt, sagte sie strahlend, als sie ihre Ernennungsurkunde erhielt.

Nicht die Körpergröße, sondern die körperliche Eignung für den Polizeidienst sei entscheidend, hieß es aus dem Innenministerium zur Begründung für die unterschiedlichen Kriterien in beiden Ländern. Die körperliche Eignung werde in Sporttests ermittelt. Vor etwa einem Jahr war das Einstellungskriterium Körpergröße für die Polizeiausbildung in Brandenburg aufgehoben worden.

Brandenburg sucht seit Jahren händeringend Nachwuchs für die Polizei. In den nächsten Jahren gehen viele Polizeibedienstete in den Ruhestand. Geeignete Bewerber zu finden, ist nicht einfach. Überdies ist der Konkurrenzkampf zwischen den Ländern groß. Die Zahl der Bewerber in diesem Jahr war mit 2200 höher als in den Jahren zuvor. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) verweist allerdings darauf, dass viele davon sich als ungeeignet erwiesen oder von selbst abspringen würden. Vehement widersprach das Innenministerium dem Vorhalt der Gewerkschaft, Brandenburg habe die Aufnahmekriterien vor allem bei den Sporttests abgesenkt, um die Ausbildungsjahrgänge überhaupt voll zu bekommen.

Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) sagte in seiner Festrede zu den angehenden Anwärtern: „Zur Polizei zu gehen ist immer etwas Besonderes und kein Job wie jeder andere.“ Der Polizeiberuf genieße hohes Ansehen in der Bevölkerung, wie Umfragen immer wieder zeigten. Es sei zugleich ein Beruf voller Herausforderungen und Chancen. Derzeit würden in Oranienburg so viele junge Polizisten ausgebildet wie noch nie zuvor, betonte Schröter. Die Zeit des Personalabbaus sei unwiderruflich vorbei, betonte er. Neben dem Start für die knapp 200 neuen Anwärtern begann für 24 Polizeiangehörige des mittleren Dienstes der Aufstiegslehrgang in den gehobenen Polizeidienst.

Derzeit hat Brandenburg 8024 Polizisten. Bis Ende des nächsten Jahres soll diese Zahl auf 8250 Stellen steigen, wie die rot-rote Koalition vereinbart hatte. Der Landeschef der GdP, Andreas Schuster, begrüßte zwar die vermehrte Ausbildung von künftigen Polizeibeamten, doch das Land habe immer noch viel zu wenig Polizisten im Einsatz. „Wir bräuchten rund 8500 Polizisten, um Urlaub, Krankheit und Schichtdienste optimal abpuffern zu können“, betonte er. Durch die permanente Unterbesetzung seien viele Beamte am Limit und würden krankheitsbedingt ausfallen – bis zu 800 Kolleginnen und Kollegen pro Tag. Erschwerend hinzu komme, dass auch dieses Jahr wieder rund 200 Beamte in Rente gehen.

Die angehenden Polizisten absolvieren in Oranienburg eine einheitliche Ausbildung zu Generalisten. Eine Spezialisierung erfolgt in dieser Zeit nicht. Erst danach wird entschieden, ob es beispielsweise zur Bereitschaftspolizei oder zur Kriminalpolizei geht. Das wird seit Jahren kritisiert: vom Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), von Richter und Staatsanwälten sowie von der CDU in Brandenburg, die die Ausbildung zum „Einheitspolizisten“ schon länger als „Irrweg“ bezeichnete. Überraschend hatte sich im Herbst vorigen Jahres Innenminister Schröter offen für eine spezialisierte Ausbildung von Kriminalpolizisten gezeigt. Darüber berät allerdings erst eine länderübergreifende Arbeitsgruppe.

Über die Hälfte der Anwärter sind „Landeskinder Mehr als die Hälfte der 197 Polizeianwärter, die gestern in Oranienburg ernannt wurden, kommen aus Brandenburg. Genau sind es 114. Etwa ein Viertel der Anwärter (49) kommen indes aus Berlin. Die übrigen Frauen und Männer, die jetzt ausgebildet werden, stammen aus anderen Bundesländern, wie Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Sachsen. Das Durchschnittsalter aller Anwärter liegt bei 23 Jahren. Sechs Studierende verfügen über Fremdsprachenkenntnisse auf Muttersprachniveau: türkisch, russisch, polnisch, portugiesisch und griechisch. 69 Frauen sind unter den 197 Anwärtern.

