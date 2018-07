Potsdam

Das Polizeigebäude am Bonnaskenplatz in Cottbus ist in die Jahre gekommen. Schimmel an den Wänden, Fenster, die nicht geöffnet werden können und Büros überhitzen, übel riechende Fußböden – für die rund 170 Beamten unter anderem von Kriminalpolizei und Landeskriminalamt sind diese Arbeitsbedingungen eine Zumutung, wie der Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Andreas Schuster sagte. Seit zehn Jahren werde eine Sanierung versprochen. „Passiert ist bislang nichts.“

Gebäude in Cottbus ist kein Einzelfall

Das Gebäude in Cottbus ist besonders gravierend, aber kein Einzelfall. Viele Polizeigebäude in Brandenburg verfallen, weil bislang keine Landesgelder für die Sanierung vorhanden war. Das soll sich ändern, wie das zuständige Finanzministerium in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage mitteilte. Der zuständige Brandenburgische Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) will in den nächsten fünf Jahren rund 32,5 Millionen Euro in die Instandhaltung maroder Polizeigebäude bereit stellen. Allein in das Gebäude in Cottbus, das noch aus DDR-Zeiten stammt, werden 3,5 Millionen Euro gesteckt. Im kommenden Jahr soll die Teilsanierung fertig sein. So steht es im offiziellen Sanierungsplan. Was dann passiert ist noch offen. Über einen Neubau am zweiten Standort der Polizei in Cottbus, in der Juri-Gagarin-Straße, wird derzeit spekuliert.

Für einen Teil wird eine Grundsanierung empfohlen

Rund 400 Gebäude der Polizei werden vom Landesbetrieb verwaltet. Darunter sind Polizeidienststellen sowie Einrichtungen von Wasserschutzpolizei, Fachhochschule der Polizei und Zentraldienst der Polizei. Für einen Teil dieser Gebäude ist aufgrund des langen Nutzungszeitraumes sogar eine Grundsanierung der Gebäude erforderlich, heißt es.

Aber nicht alle Polizeigebäude, die saniert werden müssten, kommen zum Zuge. Dazu zählen die Potsdamer Polizeiinspektion in der Henning-von Tresckow-Straße oder mehrere Gebäude am Standort des Polizeipräsidiums in Eiche. Das Geld wäre vorhanden und ist bereits eingepreist, doch es steht für die verschiedenen Häuser entweder noch kein Planungsbeginn fest oder dieser liegt in weiter Ferne: nach 2023. „Bedauerlich ist, dass es für den zukünftigen Standort der Potsdamer Polizei noch keine Klarheit gibt“, sagte die Vorsitzende des Innenausschusses im Landtag, Klara Geywitz (SPD), auf Anfrage der MAZ.

Auch das Polizeirevier in Forst soll saniert werden

Den Spitzenwert mit 5,6 Millionen Euro für Instandhaltung und Sanierung erreicht das Polizeirevier Forst (Spree-Neiße). Allerdings werden die Maßnahmen noch dauern und sollen erst 2027 abgeschlossen werden.

„Wir haben bei der Polizei großen Sanierungsbedarf“, sagte GdP-Chef Schuster. Er vermisst einen Plan der Landesregierung. So hält er eine Teilsanierung des Polizeigebäudes am Bonnaskenplatz in Cottbus für den falschen Weg. Er fordert den weiteren Ausbau des Standort in der Juri-Gagarin-Straße. „Die Kollegen“, sagt Schuster, „sind stinksauer über ihre Arbeitsbedingungen.“

Über viele Jahre war der Umgang mit Landesliegenschaften offenbar unzureichend. Es floß viel zu wenig Geld in die Instandhaltung. Das hatte der Landesrechnungshof vor drei Jahren scharf kritisiert und eine Verdopplung des Budgets empfohlen. Fehlende oder unzureichende Instandhaltungsmaßnahmen führten zu einer erhöhten Abnutzung der Gebäudesubstanz, hieß es damals. Folge hiervon waren Baumängel, ein erhöhter Energieverbrauch, eine eingeschränkte Nutzbarkeit und ein vorzeitiger Sanierungsbedarf. Außerdem sollte die Zahl der Mitarbeiter für die Liegenschaftsverwaltung erhöht werden. Dies wurde korrigiert. Inzwischen gibt es dort 11 neue Mitarbeiter.

Von Igor Göldner