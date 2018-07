Potsdam

Die frühere Juso-Landeschefin Maja Wallstein soll bei der Europawahl im kommenden Jahr Spitzenkandidatin der Brandenburger SPD werden. Eine entsprechende Nominierung gab es am Montag Abend vom Landesvorstand, wie die SPD am Dienstag mitteilte. Die 32-jährige Wallstein soll der bisherigen Europaabgeordneten Susanne Melior folgen, die auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Die Entscheidung fällt am 22. September auf einer Landesvertreterversammlung.

Wallstein setzte sich gegen zwei Mitbewerber klar durch und erhielt bei der Abstimmung acht Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen. Kandidaten waren auch der Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Gerold Büchner und der Berliner SPD-Politiker Simon Vaut.

Der Nominierung im Landesvorstand war allerdings nicht unstrittig. Nur eine knappe Mehrheit gab es zunächst bei der Abstimmung, ob eine solche Nominierung überhaupt vorzunehmen sei. SPD-Landeschef und Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte nach Angaben von Teilnehmern vehement darauf gedrängt und sich für Maja Wallstein eingesetzt.

Bei der Landesvertreterversammlung am 22. September dürften die unterlegenden Kandidaten ebenfalls noch einmal antreten.

Wallstein war von 2015 bis 2017 Juso-Landeschefin. Sie stammt aus Cottbus und ist Referentin für Kommunikation und Internationales der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Ob Brandenburgs SPD überhaupt einen Sitz bekommt, ist offen. Bislang gelang das nur mit Hilfe der nordrhein-westfälischen SPD, die auf einen vorderen Platz zugunsten Brandenburgs verzichtete.

Von Igor Göldner