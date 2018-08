Potsdam

Nur noch wenige Tage, dann werden die Segel gehisst: Am 25. und 26. August feiern das Land und seine Gäste den Brandenburg-Tag 2018. Und dabei geht es in diesem Jahr maritim zu. Unter dem Motto „Leinen los zum Landesfest“ lädt die Elbestadt Wittenberge (Prignitz) zum Feiern ein. Am Hafen, entlang des Flussufers sowie in der Altstadt präsentieren sich das Land und seine verschiedenen Regionen.

Die Besucher erwarten maritime, kulturelle und kulinarische Programmpunkte, dazu Bühnen mit Live-Musik, Show-Einlagen, ein Rad- und Wanderforum, Bootstouren, ein Festumzug, ein großer Regionalmarkt und vieles mehr. Auch die MAZ wird vor Ort mit einem Stand vertreten sein, unter anderem mit einem Brandenburg-Quiz und der beliebten MAZ-Fotobox.

Morgens hin, abends zurück

Mehr noch: Die MAZ bringt ihre Leser direkt mit dem Bus nach Wittenberge. Der MAZ-Bus startet am Samstag, 25.8. morgens am Potsdamer Hauptbahnhof und fährt über Neuruppin. Dort haben weitere Besucher aus den nördlichen Brandenburg die Möglichkeit, zuzusteigen. Auf der Fahrt nach Wittenberge informiert eine Stadtführerin über die Geschichte der Gastgeberstadt. Der Bus fährt abends um 17.30 Uhr wieder über Neuruppin zurück nach Potsdam.

Die MAZ verlost 24 mal 2 Tickets für diese Leserreise. Nehmen Sie dazu einfach an unserer Umfrage teil.

Von MAZOnline