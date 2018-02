Brüchig: Feuerwehr warnt vor Betreten von Eisflächen

Potsdam. Lieber im Sommer Eis essen, als im Winter auf Eis gehen – so warnt die Potsdamer Feuerwehr davor, Eisflächen zu betreten. Es hersche Lebensgefahr. Diese Warnung hat die Feuerwehr am Donnerstags auf Twitter veröffentlicht. Die Brandenburger Wasserschutzpolizei schließt sich dieser Warnung an. Joachim Pötschke, Erster Polizeihauptkommissar sagte dazu, dass trotz der zurückliegenden Frosttage noch nirgendwo eine tragende Eisfläche vorhanden sei. Oftmals würde der Schein trügen und die Eisfläche wesentlich dünner sein, als sie erscheine.

Gehen Sie lieber nächsten Sommer in eine Eisdiele 🍦 als jetzt auf eine unbekannte Eisfläche ❄️!



⚠️ #Eisflächen nicht betreten - auch, wenn es noch so verlockend aussieht. Es herrscht #Lebensgefahr! 🚷#8ung, #Warnung pic.twitter.com/PmHhxMuIqU — Feuerwehr Potsdam (@FwPotsdam) February 8, 2018

Wer sich auf eine dieser Eisflächen begebe, der begebe sich in Lebensgefahr heißt es in der Mitteilung der Wasserschutzpolizei. Weiter heißt es: „Die Stärke des Eises wird durch viele Faktoren, wie zum Beispiel der Fließgeschwindigkeit des Wassers, einfließende Abwässer, die Schifffahrt oder auch schon durch den Schnee allein beeinflusst. Weiterhin können Strudel vom Gewässergrund wärmeres Wasser nach oben transportieren und halten dadurch das Eis dünn wobei verdeckte Gefahren entstehen, da diese Stellen nicht zu erkennen sind.“

⚠️❄Auch wir warnen! ❄⚠️ Der anhaltende Frost der letzten Tage hat viele Gewässer mit einer Eisschicht überzogen – tragfähig ist diese aber trotzdem noch nicht! #eiszeit #bittenichteinbrechenhttps://t.co/cgpfjg04yq pic.twitter.com/DZkZPIOyTo — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) February 8, 2018

So wird das Wetter in den nächsten Tagen

In den kommenden Tagen soll es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienst (DWD) kalt bleiben in Brandenburg. Vor allem die Nächte werden eisig. In der Nacht zu Freitag kann es vereinzelt bis zu -11 Grad kalt werden. Am Freitag soll es tagsüber maximal 3 Grad warm werden, in der Nacht kühlt es dann ab auf bis zu -7 Grad. Für das Wochenende sagt der DWD dann etwas wärmere Temperaturen voraus. Tagsüber könnte es bis zu 4 Grad warm werden, in der Nacht kühlt es auf rund -3 Grad ab. Sonntag liegt die Höchsttemperatur dann bei 5 Grad, in der Nacht könnte Schnee fallen – die Temperaturen liegen zwischen +1 und -1 Grad.

Von MAZonline