Bundesregierung: Stefan Zierke soll ins Familienministerium

Potsdam/ Berlin. Der Brandenburger Stefan Zierke (SPD) soll nach MAZ-Informationen Parlamentarischer Staatssekretär bei der designierten Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) werden.

Der zweifache Familienvater, geboren 1970, stammt aus Prenzlau in der Uckermark. Er ist gelernter Touristikfachwirt und derzeit Geschäftsführer des Tourismusverbands Uckermark.

In die SPD ist er vor zehn Jahren eingetreten. Zurzeit ist er Sprecher der ostdeutschen SPD-Landesgruppe im Bundestag, in der sich die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen zusammengeschlossen haben. 21 Abgeordnete gehören dieser Gruppe an. Im September 2017 wurde der 47-Jährige ohne Gegenstimme bestätigt. Er leitet die Landesgruppe Ost seit 2015.

Nach dem Scheitern der Jamaika-Koalition auf Bundesebene und der schnellen Absage der SPD an einer Regierungsbeteiligung fand Zierke deutliche Worte. „Nach dem Scheitern von Jamaika sehe ich die Sozialdemokraten in der Pflicht, mit politischen und demokratischen Partnern zu sprechen, um das Land zu stabilisieren“, so der Parlamentarier im November 2017. Er unterstützte daher früh die Sondierungsgespräche mit der CDU.

Von MAZonline