Potsdam

Die CDU bezweifelt, dass der von der rot-roten Landesregierung aufgestellte Doppelhaushalt 2019/2020 verfassungskonform ist. Die Fraktionsspitze sieht sich durch ein von ihr in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten bestärkt, das sie am Dienstagvormittag vorgestellt hat. Es kommt klar zu dem Schluss, dass der geplante Doppelhaushalt zu weit in die nächste Legislaturperiode „hineinregieren“ würde und damit gegen die Landesverfassung verstoße.

Ein neuer Landtag sei – werde das Paket verabschiedet – ein Jahr lang an Vorgaben gebunden, die er selbst gar nicht beeinflussen könnte, so das Gutachten. Das sei mit dem demokratischen Prinzip „Herrschaft auf Zeit“ nicht vereinbar.

Autor der Expertise ist der renommierte Universitätsprofessor Christoph Gröpel, Lehrstuhlinhaber für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität des Saarlands.

Haushalt ab Mittwoch im Parlament

Der neue Doppelhaushalt soll am morgigen Mittwoch in den Landtag eingebracht werden. Er legt die Ausgabenpolitik für die kommenden beiden Haushaltsjahre fest. Mit einem Umfang von 25,3 Milliarden Euro wäre der Haushalt der größte in der Geschichte des Bundeslandes. Die Opposition vermutet deshalb, dass die Regierung schon jetzt Wahlgeschenke verteilen will.

Der Budgetentwurf sieht unter anderem Investitionen in Straßen, Schienen und Breitband vor, er beinhaltet auch eine Attraktivitätsprämie für Feuerwehrleute.

Doppelhaushalte sind an sich nichts Ungewöhnliches. Die CDU stört sich jedoch vor allem am Zeitpunkt seiner Aufstellung. Sie befürchten, dass angesichts der derzeit unvorhersehbaren Mehrheitsverhältnisse nach den Landtagswahlen „eine mögliche Minderheitsregierung aus SPD und Linken (...) trotz fehlender Mehrheiten die eigene Finanzpolitik fortsetzen“ könne,, wie es in einer Stellungnahme der Fraktion heißt.

Unklare Mehrheiten

Hintergrund sind aktuelle Umfragen, wonach in Brandenburg weder Rot-Rot noch Rot-Schwarz eine Mehrheit zusammen bekämen.

Die Christdemokraten argumentieren weiter, dass ein solches Haushaltswerk die Struktur der Regierung festlegt. Denn das finanzielle Gerüst der Regierungsarbeit funktioniert nach Ressort-Logik. Die Schaffung eines Lausitz-Ministeriums etwa oder eines selbstständigen Gesundheitsministeriums wäre nicht möglich, kritisieren die Christdemokraten. Ein separates Gesundheitsministerium etwa ist eine der Schlussfolgerungen eines Expertengremiums (“Task Force“) aus dem jüngsten Pharmaskandal.

Aus der CDU-Fraktion hieß es, das gutachten werde sich „in der Art und Weise, wie wir mit dem Haushalt umgehen, niederschlagen“. Man setze darauf, dass auch andere Parteien sich dieser Haltung anschlössen.

Linke in Sachsen ebenfalls haushaltskritisch

Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers sagte, seine Fraktion halte das Vorgehen der Landesregierung weiterhin für verfassungskonform. Käme der Haushalt nicht zustande, wäre zum Beispiel die Förderung von Vereinen und Verbänden gefährdet. Christoffers räumte allerdings ein, dass die Linkspartei in Sachsen eine andere Haltung vertrete und dort Kritik am Doppelhaushalt geübt habe. In Sachsen allerdings ist die Linke in der Opposition. In Brandenburg stellt sie mit Christian Görke den Finanzminister.

Von Ulrich Wangemann