Potsdam/Luckenwalde

Sven Petke (50) verlässt offenbar die Politik. Seit fast 20 Jahren ist der in Frankenfelde bei Luckenwalde lebende CDU-Mann politisch aktiv.

Hinter vorgehaltener Hand war über seinen Schritt bereits am Donnerstag gemunkelt worden. Petke selbst äußerte sich bislang nicht dazu. Er sollte eigentlich als Kandidat für den Wahlkreis Teltow-Fläming-Süd nominiert werden, sagte aber überraschend ab.

Berufliche Neuorientierung

Die Bild-Zeitung meldet in ihrer Freitagsausgabe, dass Petke den Landtag verlassen will. Sie beruft sich dabei auf Landespartei-Chef Ingo Senftleben und die Bundestagsabgeordnete Jana Schimke, deren Wahlkreis sich mit dem von Petke überschneidet. Als Grund wird eine berufliche Neuorientierung angegeben. Was genau dahinter steckt, ist bislang nicht bekannt.

Ehepaar Katherina Reiche und Sven Petke (beide CDU) 2013. Quelle: Detlev Scherbarth

Sven Petke ist verheiratet mit Katherina Reiche, die früher CDU-Bundestagsabgeordnete u-nd Staatssekretärin war und aus Luckenwalde stammt. Das Paar lebt im Luckenwalder Ortsteil Frankenfelde.

Petke ist Fraktionsvorsitzender seiner Partei in der Luckenwalder Stadtverordnetenversammlung und gehört dem Kreistag Teltow-Fläming an. Ob er auf lokaler Ebene politisch aktiv bleibt ist noch nicht geklärt. Bislang haben sich keine Parteikollegen geäußert.

Als Generalsekretär über E-Mail-Affäre gestolpert

Als Landespolitiker war er von 2001 bis 2004 und von 2007 bis 2011 stellvertretender Vorsitzender. 2004 wurde er Generalsekretär. Er stolperte aber 2006 über die E-Mail-Affäre. Ihm wurde vorgeworfen, Mails an Mitglieder kontrolliert zu haben. Petke wollte 2007 Landesvorsitzender werden, unterlag damals aber gegen Ulrich Junghanns.

Von Alexander Engels