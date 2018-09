Potsdam

Die CDU ist im Landtag mit einem Antrag gescheitert, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. Nach schwedischem Vorbild wollten Christdemokraten um den Abgeordneten Dieter Dombrowski die Raubtiere ab einer gewissen Bestandsuntergrenze zur „Entnahme“ freigeben lassen. Außerdem wollten die Christdemokraten das Raubtier ins Landesjagdrecht aufnehmen lassen. Nur in bestimmten Schutzzonen sollten Wölfe vor Jägern sicher sein, fordert die CDU – in Nationalparks, auf Truppenübungsplätzen oder in Tagebaukippen.

Die Anfang des Jahres in Kraft getretene Wolfsverordnung sei ein „stumpfes Schwert“, so Dombrowski. Noch nie sei auf Basis der Verordnung ein Tier getötet worden – das bundesweit erste solche Regelwerk erlaubt im Umgang mit Problemwölfen die Tötung. Dombrowski sagte, die jetzige Regelung schaffe „Frust über die Politik“ bei Weidetierhaltern, die Verluste zu beklagen hätten. Die AfD stimmte dem CDU-Antrag zu. Beide Parteien betonen, es gehe nicht um die Ausrottung, sondern um eine Begrenzung der Bestände.

Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) sagte, seiner Auffassung nach sei ein „günstiger Erhaltungszustand“ der Wolfspopulation in Brandenburg erreicht. Doch im Bund werde diese Einschätzung nicht geteilt. Deshalb sei man in Gesprächen. Brandenburg sei, so Vogelsänger mit der Wolfsverordnung „Vorreiter in Deutschland“, das treffe auch auf die Entschädigungspraxis für Viehhalter zu. Eine „einfache Lösung“, wie sie die CDU vorschlage, gebe es aber nicht im Umgang mit dem streng geschützten Tier. Der Umweltverband BUND befand, die CDU habe „faktisch die Wiederausrottung des Wolfs“ beantragt.

Das Thema Wolf bleibt trotz des Abstimmungsergebnisses auf der politischen Agenda: Derzeit wird über den Entwurf eines neuen Wolfsmanagementplans beraten. Im Moment gibt es offiziell 27 Rudel – 250 bis 300 Tiere.

Von Ulrich Wangemann