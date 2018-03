Charité teste fahrerlose Minibusse

Berlin. Die Charité hat vier neuen Minibusse für ihre weitläufigen zwei Campusse, Virchow-Klinikum und Charité Mitte. Das Besondere: Die Busse werden elektrisch angetrieben und fahren autonom, also ohne Fahrer. Das Projekt trägt den Namen „Stimulate“ und wird gemeinsam von der Charité, der Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und dem Land Berlin getragen. Es kostet insgesamt 4,1 Millionen Euro und wird mit 3,2 Millionen Euro vom Bundesumweltministerium unterstützt. Die Busse können jeweils sechs, beziehungsweise elf Fahrgäste aufnehmen und fahren nicht schneller als zwölf Stundenkilometer.

Berlins regierender Oberbürgermeister Michael Müller sagte: „Es ist ein verbesserstes Angebot für die Beschäftigten und die Patienten der Charité. Aber natürlich wird auch Berlin voran gebracht auf einem Weg zu einer Smart-City. Ich denke, das hier ist ein Beispiel, das bundesweit beachtet wird“, sagte er und lobte die Zusammenarbeit zwischen Charité, BVG und dem Land Berlin. „ Es zeigt auch, wie erfolgreich man in einer Partnerschaft das autonome Fahren testen und auch umsetzen kann.“

Bundesumweltministerin Svenja Schulze war ebenfalls bei der Vorstellung der Busse dabei. Es war ihr erster offizieller Termin als Ministerin. Sie ging in ihrer Ansprache auf den tödlichen Unfall in den USA mit einem autonom fahrenden Pkw ein. „Wir hier in Deutschland gehen ganz anders vor. Wir erproben in sehr langsamen Schritten, wir erproben in vollkommen anderen Geschwindigkeiten. Und wir wollen wirklich wissen, wie es funktionieren kann, dass es sicher ist. Denn das ist unsere höchste Priorität.“

Von Annika Jensen