Video zur Imagekampagne veröffentlicht

Potsdam. Die Großstadt: ein bedrohlicher, schwarz-weißer Moloch. Menschen hetzen mit Taschen beladen irgendwohin, vorbei an grauen Häuserfronten, beobachtet von Überwachungskameras. Einem Passanten fällt der Döner aus der Hand, ein Fahrradkurier beschimpft einen Autofahrer. „Wann haben wir eigentlich ,einfach’ verlernt?“, fragt eine Stimme aus dem Off.

Und dann kommt Farbe ins Spiel und mit ihr die märkische Idylle. Ein Picknick am See, Kinder spielen im Freien, die Sonne geht unter. Die Botschaft, na klar: „Es kann so einfach sein“.

Der Werbespot des Landes für die Image-Kampagne Brandenburgs ist seit Dienstag im Internet zu sehen. Die Marketing-Offensive, die offiziell am 1. Mai startet, soll die positiven Seiten der Mark herausstellen.

„Stolz auf unser Land“

Der 80-Sekunden-Clip wirkt eher wie ein kalkuliertes Niedermachen Berlins. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) steht zu dem Motto „Brandenburg. Es kann so einfach sein.“ Das Land müsse „sichtbarer“ werden. Doch inzwischen schimpft nicht nur die Opposition, auch die mitregierenden Linken gehen auf Distanz. Es gebe schönere Sprüche, meinte der Abgeordnete Thomas Domres am Dienstag.

Abgekupferte Idee?

Der Erfinder des Werbeslogans von Baden-Württemberg („Wir können alles. Außer Hochdeutsch“) verteidigte in einem Interview der „Märkischen Oderzeitung“ Brandenburgs neuen Spruch. „Für ein Flächenland, in dem viel Platz ist und man sich in vielen Bereichen besser als anderswo selbst verwirklichen kann, ist das ein guter Spruch“, meinte der Werbe-Profi, der einst bei der Agentur arbeitete, die den Brandenburger Werbespruch entwickelt.

Von Henry Lohmar