Eine größere Computerpanne hat am Montag für Ärger bei Kunden der Berliner Bürgerämter gesorgt. Den Sachbearbeitern war es nach Öffnung der Ämter über mehrere Stunden bis etwa 11 Uhr nicht möglich, Einträge in einem zentralen Computersystem vorzunehmen. In dem System namens VOIS werden laut Innenverwaltung vor allem Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten erfasst.

Zum Teil kümmerten sich Mitarbeiter nach Angaben aus mehreren Bezirken trotzdem um Anliegen der Bürger, etwa die Anmeldung oder den Antrag auf einen neuen Reisepass. So wurden Anträge angenommen, um die Daten später in die Computer einzugeben. Auch sei versucht worden, Kunden möglichst zeitnah Ersatztermine anzubieten, hieß es aus Bezirksämtern und der Senatsinnenverwaltung.

Kunden wurde nach Hause geschickt

In mehreren Ämtern wurden jedoch Kunden unverrichteter Dinge nach Hause geschickt – und zwar solche mit und auch ohne Termin, wie Betroffene unter anderem in sozialen Netzwerken berichteten. Für Verärgerung sorgte auch, dass es etwa auf den Webseiten der Behörden und teils auch in Ämtern selbst keine Informationen für Kunden gab.

Die genaue Ursache der Probleme war zunächst nicht klar. Nach Angaben des Berliner IT-Dienstleistungszentrums (ITDZ) liefen die Server einwandfrei. Die Landesbehörde stellt diese Server zur Verfügung und betreut sie. Stattdessen deutet laut ITDZ einiges auf ein Softwareproblem im Bereich des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten hin. Dies werde analysiert, erklärte ein Sprecher der Innenverwaltung. Laut den Bezirksämtern trat das Problem bereits am Donnerstag kurz vor Schließung der Bürgerämter auf.

