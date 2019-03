Potsdam

Ein Supermarktparkplatz ist kein Naherholungsgebiet, niemand verbringt hier unnötig viel Zeit. Schnell hin, schnell weg – so einfach. Und da es in der City, Potsdam-West und Babelsberg, also dort, wo man überhaupt Lust auf einen Einkaufsbummel mit gratis abgeparktem Vehikel bekommen könnte, ohnehin keine zentral gelegenen Märkte mit entsprechend großen Parkplätzen gibt, kommt man gar nicht in die Versuchung, sie derart zu nutzen. Stattdessen wird hier der hektische Städter abkassiert, der schlicht zwischen Feierabend und Sofa nicht hinschaut. Das ist erlaubt, aber es ist unmoralisch.

Hier geht ein privates Unternehmen auf Dummenfang und macht sich schlicht und einfach die Taschen voll. Dass gleichzeitig die Behindertenparkplätze vor den Märkten ständig von Menschen zugestellt werden, die offensichtlich keinen Anspruch darauf haben – geschenkt. Dass die vergrößerten Eltern-Kind-Parkplätze von kinderlosen SUV-Fahrern als besonders komfortabel gesehen werden und man selbst das Baby in der Trageschale aus dem Auto zwängen muss, ohne die Nachbarkarosse zu beschädigen – interessiert keinen, außer dem Halter eben jener Karosse. Aber wer nicht an die Parkscheibe denkt, der zahlt das Dreifache im Vergleich zu einem Parkverstoß auf einer öffentlichen Straße. Kluges Geschäftsmodell für das Unternehmen, Abzocke für alle anderen.

Von Saskia Kirf denkt nicht auch noch an die Parkscheibe, wenn sie mit Kind und Kegel parkt.