Cottbus

Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch ( CDU) hat die Reaktion seines Sprechers auf die Messerattacke in der Silvesternacht verteidigt. Stadtsprecher Jan Gloßmann hatte nach dem Angriff eines nach ersten Polizeiinformationen ausländischen Täters auf einen 28-Jährigen angekündigt, der Angreifer müsse „ein Ticket in die Heimat lösen“, sollte er noch ein „Gastrecht“ genießen und „kein unbeschriebenes Blatt“ sein. Kritiker hatten ihm aufgrund dieser Wortwahl eine Nähe zu rechtspopulistischen und neonazistischen Positionen vorgeworfen.

Unglückliche Wortwahl

„Ich stehe hinter dieser Pressemitteilung inhaltlich voll und ganz“, sagte Kelch am Freitag gegenüber dem RBB. Zwar finde er die Wortwahl etwas unglücklich, „also einige Formulierungen.“ So sei die Erklärung etwas zu einfach dargestellt worden. „Mit einfachen Parolen, das, was die Bevölkerung auf der Straße spricht. Das ist nicht unbedingt der Stil dieser Stadtverwaltung“, so der Oberbürgermeister.

„Das dulden wir in dieser Stadt nicht“

Die Kernaussage der Mitteilung sei gewesen, die Tat gegen den 28-Jährigen Streitschlichter zu verurteilen. „Das dulden wir in dieser Stadt nicht“, betonte Kelch am Freitag. Aus seiner Sicht sei es dramatisch, dass diese Tat zu einem neuen Unfrieden in der Stadt geführt hat.

Es werde zu viel kommentiert

Kelch kritisierte den Umgang mit den Äußerungen seines Sprechers. Das Problem sei, dass zu viel kommentiert werde und zu wenig tatsächlich berichtet werde. Es gehe nicht mehr um das Opfer, stattdessen würden Worte bewusst aus einer kompletten Erklärung herausgezogen. „Dort wird mehr diskutiert, als um den eigentlichen Vorfall, um den es hier geht, und das finde ich bedauerlich in dieser Zeit“, ergänzte Kelch.

Von dem Täter hat die Polizei nach Angaben vom Donnerstag noch keine Spur. Das Opfer kam mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Von MAZonline