Hund flüchtet sich vor der Kälte in Rettungswagen

Cottbus. Die Kältewelle setzt auch den Tieren zu und treibt sie mitunter in ungewöhnliche Schutzquartiere. So zum Beispiel am Dienstag in Cottbus. Dort hat es sich ein Ausreißer in einem Rettungswagen bequem gemacht und an der Heizung im Transportraum aufgewärmt.

Sanitäter haben „Bill“ entdeckt, als sie ihren Wagen nach einem Einsatz auf der Feuerwache reinigen wollten. Der Hund kam ihnen quasi aus dem Inneren des Wagens entgegengelaufen. Wie das Tier in den Wagen gelangt ist, ist nicht bekannt.

Es konnte noch am Dienstag zu seinen Besitzern zurückgebracht werden. Diese hatten ihren „Bill“ bereits vermisst gemeldet.

Von MAZonline