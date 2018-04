Cottbus

Die Stadt Cottbus setzt das Alkoholverbot in der Innenstadt wieder in Kraft. Es gilt ab sofort und ist bis Ende Oktober befristet. „Wir beobachten die Situation in der Stadt sehr genau. Mit den ersten warmen Tagen zieht es die Leute nach draußen, in die Parks und auf die Plätze. Das belebt die Innenstadt. Es ist jedoch besser, jetzt wieder die rechtliche Grundlage für Kontrollen zu haben. Deshalb gilt das Alkoholverbot wieder“, erklärte der für Ordnung und Sicherheit zuständige Dezernent Thomas Bergner am Mittwoch.

Verbot betrifft Stadthallenvorplatz und Umgebung

Das Alkoholverbot gilt wie im vergangenen Jahr auf dem Berliner Platz bis zu den Eingängen zu Hotel und Einkaufspassage sowie den Haltestellen für Stadtbus/Straßenbahn. Des Weiteren gilt es in der Stadtpromenade bis zum Platz am Stadtbrunnen, in den Parkanlagen entlang der Puschkinpromenade sowie auf dem Schillerplatz samt Parkanlagen, teilt die Stadt mit.

Der Vorplatz der Stadthalle, der Berliner Platz, gilt als Kriminalitätsschwerpunkt. Quelle: dpa

Mehr Polizeistreifen und ein Alkoholverbot

Mit dem Alkoholverbot hatte die Stadt im vergangenen Sommer ein ganzes Maßnahmenpaket beschlossen, bestehend aus einer eigenen Ermittlungsgruppe und mehr Polizeipräsenz. Stadtverwaltung und Polizei wollen gegen die verstärkte Kriminalität in Teilen der Cottbuser Innenstadt gemeinsam vorgehen.

Die gemeinsamen Streifen von Polizei und Ordnungsamt werden auch in diesem Jahr beibehalten und auf angrenzende Bereiche ausgedehnt. Der Berliner Platz wird weiter durch die Polizei per Video überwacht.

Von MAZonline