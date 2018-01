Cottbuser droht Kontrolleur Enthauptung an

Fahrkartenkontrolle in Berlin

Gleich zwei Mal wurden am Mittwoch Fahrkartenkontrolleure durch Schwarzfahrer massiv angegriffen. Am Morgen verweigerte ein Fahrgast die Herausgabe der Personalien und schlug dem Kontrolleur mit der Faustns Gesicht. Am Abend wurde ein weiterer Kontrolleur beleidigt und mit einem Messer bedroht.