Am Donnerstag endet die Bewerbungsfrist für Sitze in den Kreistagen und Mandate der kreisfreien Städte. Edith Rettschlag (66) macht seit 1972 Kommunalpolitik. Seit 26 Jahren ist sie Ortsvorsteherin – ehrenamtlich. Aber was macht sie als Ortsvorsteherin? Ein Besuch.