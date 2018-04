Wahrscheinlich erneut Paketbombe vom DHL-Erpresser

Berlin. Nach dem Fund eines Päckchens mit Sprengmaterial in Berlin gehen die Ermittler von einer neuen Tat des DHL-Erpressers aus. „Mit höchster Wahrscheinlichkeit stammt das Päckchen von dem oder den Tätern, die den Paketdienstleister DHL um einen Millionenbetrag erpressen wollen“, sagte der Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, am Dienstag auf Anfrage. Zu diesem Schluss hätten die Ermittlungen von Berliner Polizeibeamten und der Brandenburger Sonderkommission „Quer“ am Osterwochenende geführt.

Das zündfähige Sprengstoffpäckchen war am vergangenen Donnerstag in einem Briefkasten der Handwerkskammer im Bezirk Kreuzberg entdeckt worden. Experten entschärften den kleinen Sprengsatz.

„Damit ist es der vierte Fall für die Sonderkommission“, sagte Herbst. Das Brandenburger Landeskriminalamt fahndet seit Monaten mit rund 50 Beamten nach dem oder den Erpressern. Weitere Einzelheiten zu den Ermittlungen wollte Herbst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

Anfang Dezember 2017 wurde eine Paketbombe bei einer Apotheke mitten auf der Potsdamer Einkaufsmeile entdeckt. Quelle: Julian Stähle

Anfang Dezember hatte ein verdächtiges Paket bei einem Potsdamer Apotheker in der Nähe des Weihnachtsmarkts für Aufsehen gesorgt. Es befanden sich Hunderte Nägel, ein Feuerwerkskörper und ein verschlüsselter Erpresserbrief darin. Doch bereits Anfang November war laut Polizei ein ähnliches Paket an einen Online-Händler in Frankfurt (Oder) gesendet worden. Mitte Januar wurde eine weitere explosive Sendung in einer Berliner Bank gefunden. Auch in diesem Fall gingen die Ermittler von einem Zusammenhang mit der Erpressung von DHL aus.

Von Klaus Peters