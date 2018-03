DHL plant Mega-Paketzentrum mit 600 Arbeitsplätzen

Ludwigsfelde. Die Deutsche Post DHL Group wird ein Paketzentrum in Ludwigsfelde errichten. Der Logistikkonzern und die Stadt Ludwigsfelde haben bereits einen Kaufvertrag über ein etwa 165.000 Quadratmeter großes Grundstück unterzeichnet. An dem neuen Standort, der als „Mega-Paketzentrum“ bezeichnet wird, sollen ab der geplanten Inbetriebnahme im Jahr 2020 bis zu 600 neue Arbeitsplätze entstehen. Das teilte DHL mit.

50.000 Sendungen pro Stunde

Die Sortierkapazität des neuen Paketzentrums in Ludwigsfelde soll bei 50.000 Sendungen in der Stunde liegen. Das Grundstück befindet sich im rund 68 Hektar großen „Industriepark 4.0“ etwa elf Kilometer von der südlichen Stadtgrenze Berlins entfernt. Zurzeit wird die Fläche erschlossen. In diesem Sommer soll mit den Bau des Paketzentrums begonnen werden.

Von MAZonline