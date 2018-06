Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) stationiert eine brandneue mobile Arztpraxis am Flughafen Schönefeld (Dahme-Spreewald). Damit soll die Region besser auf Ausnahmesituationen vorbereitet werden, in denen kritische Infrastruktur zusammenbricht. Vier solcher umgebauter Sattelschlepper-Auflieger gibt es künftig bundesweit, erläutert das DRK-Vorstandsmitglied Günter Esser. Die drei anderen fahrbaren Behandlungszentren sollen in Kiel, Kassel und Stuttgart stationiert werden.

Von der Flüchtlingskrise überrascht

„Wir sind 2015 überrascht worden von dem bedarf an Flüchtlingsunterkünften und hatten das ein oder andere Problem mit der ärztlichen Versorgung“, sagt Esser. Sprechstunde im Zelt sei nicht der Standard, den man anstrebe. Hochwasserereignisse hätten zudem gezeigt: Die Ärzte in den Orten überlebten die Katastrophe, nur ihre Behandlungsräume seien verwüstet. Darauf reagiere man nun.

Rollende Arztpraxis des DRK – Behandlungsraum. Quelle: Ulrich Wangemann

Das neue Arztmobil hat vier Klimaanlagen und verfügt über modernste Ausrüstung: EKG, Sonographie, Labor zur Blutanalyse, Sterilisationsgeräte. Ein Kühlschrank hält Impfserum kühl, aus dem Wasserhahn kommt steriles Wasser. Ein gesicherter Server speichert regelmäßig alle erhobenen Daten. An Bord können Gesundheitskarten ausgestellt werden – ein gerade mit Hinblick auf Flüchtlinge wichtiges Thema. „Wir müssen autark sein, wenn Strom und Wasserversorgung ausfallen“, sagte Esser.

In zwei Stunden ist der Medizin-Trailer aufgestellt und einsatzfertig

In zwei Stunden ist der Trailer einsatzbereit. Das bordeigene Notstromaggregat mit 160-Liter-Treibstofftank kann die gesamte Einheit 24 bis 72 Stunden mit Elektrizität versorgen – je nach Auslastung der Geräte. Eingesetzt werden kann der Medizin-Truck von –20 Grad bis zu 40 Grad plus. Kostenpunkt: Rund eine halbe Million Euro pro Anhänger. Dazu kommen noch gut 110 000 Euro pro Zugmaschine.

EKG-Gerät und Sonar in der rollenden Arztpraxis des DRK Quelle: Ulrich Wangemann

Getestet worden sind die Anhänger schon unter erschwerten Bedingungen: Auf einem Kinderlager in Prora auf Rügen und beim Musikfestival „Rock am Ring“. In Schönefeld ist der Truck in einer der beiden Hallen nah am Flugfeld geparkt, in der auch Zelt-Krankenhäuser lagern, in denen 250 Patienten behandelt werden können. Eins davon wurde im Jahr 2010 nach dem schweren Erdbeben nach Haiti geflogen und steht dort heute noch.

Zwei Behandlungs-, ein Warte- und ein Personalzimmer hat die rollende Praxis.. Quelle: Ulrich Wangemann

Beim Roten Kreuz macht man sich schon länger Sorgen um die Fähigkeit der Behörden und anderer Einrichtungen, im Fall von Naturkatastrophen, Anschlägen, Cyberattacken und großflächigen Stromausfällen die kritische Infrastruktur aufrecht zu erhalten. Auf einer Konferenz in Mahlow (Dahme-Spreewald) erörterten auf Einladung des DRK-Landesverbands deshalb Fachleute Szenarien.

Sorge vor dem Kollaps kritischer Infrastruktur

„Die große Preisfrage ist: Was machen Krankenhäuser und Pflegeheime, wenn der Strom ausfällt?“, so DRK-Landeschef Wolfgang Reitsch. „Die Türen gehen nicht mehr auf und zu, die Fahrstühle streiken, Beatmungsgeräte funktionieren nicht mehr und kochen kann man auch nicht mehr“, so Reitsch. Deswegen habe das DRK seine Einrichtungen im Land einem General-Check unterzogen.

Generatoren für mobile Stromversorgung

Der Kreisverband Fläming-Spreewald etwa sei dabei, alle Einrichtungen so umzurüsten, dass Notstrom leicht von außen eingespeist werden könne – jeder Kreisverband besitzt mobile Generatoren zur Stromversorgung. „Eigentlich müsste jede Arztpraxis über eine Notstromversorgung verfügen“, sagt Reitsch. Feuerwehren sollten hinterfragen, ob ihre elektrischen Rolltore schlimmstenfalls auch per Hand zu öffnen seien. „Alle haben digitale Telefonanlagen – aber wie wollen wir denn kommunizieren, wenn das Netz zusammenbricht?“ sagt Reitsch.

Landkreise müssen für Krisenfall vorsorgen

In Brandenburg soll es laut Innenministerium pro Landkreis mindestens eine Tankstelle geben, die bei Stromausfall weiter funktionsfähige Pumpen hat. „Die Tankstelle sollte einen Radius von 30 Kilometern versorgen“, sagte Ministeriumssprecher Andreas Carl. Die Landkreise sollen mit Tanklagern und Raffinerien Rahmenverträge über eine Notversorgung abschließen und sich für den Krisenfall genügend Tank Fahrzeuge sichern.

Die 139 Basisstandorte des Digitalfunk, mit dessen Hilfe sich Polizei und Feuerwehr verständigen, seien so ausgelegt, dass die „über unabhängige Stromversorgung mindestens 72 Stunden weiter betrieben werden können“, so Carl. Eine Notversorgung besitzt auch die Befehlszentrale des Krisenzentrums.

Die Übereinkunft mit Kreisen und Städten geht auf eine Rahmenempfehlungen aus dem Jahre 2015 zum Thema „flächendeckender, langandauernder Stromausfall“ zurück. Die Umsetzung erfolge derzeit, teilte das Ministerium mit.

Nur vier Tankstellen in Berlin sind krisenfest

In Berlin wird man sich des Problems der Anfälligkeit kritischer Infrastruktur zunehmend bewusst. So gebe es derzeit nur vier Tankstellen in der ganzen Stadt, die im Fall von Stromausfällen per Notstrom die Treibstoffpumpen laufen lassen könnten, sagte der Katastrophenschutzbeauftragte des Bezirks Lichtenberg, Robert Zückmantel. Der Treibstoff aber stehe Privatleuten nicht zur Verfügung.

Westhafen in Berlin: Dort wird Treibstoff für Notfälle gehortet. Quelle: dpa

Krankenhaus Benjamin Franklin hortet 500.000 Liter Sprit

Im Ergebnis mehrerer Forschungsprojekte stärke man mittlerweile neuralgische Punkte. Ein Treibstofflager im Westhafen sei mittlerweile so eingerichtet, dass per Notstromversorgung dort große Mengen Treibstoff bereit stünden. Das große Charité-Krankenhaus Benjamin-Franklin etwa könne 20 bs 24 Stunden ohne Strom von außen durchhalten. Dazu stünden 500.000 Liter Treibstoff zur Verfügung, sagte Zückmantel.

Charité-Campus «Benjamin Franklin» in Berlin. Quelle: dpa

Konferenz-Organisator Reitsch sieht noch jede Menge Handlungsbedarf: „Die Ausfallsicherheit bleibt ein Riesenproblem.“ Demnächst lässt er Checklisten verteilen, damit jede DRK-Einrichtung Vorkehrungen treffen kann.

Von Ulrich Wangemann