Das bedeutet die GroKo für Brandenburg

Haushalt in Brandenburg

Nach einer Prognose des brandenburgischen Finanzministeriums bergen die Pläne der Großen Koalition in Berlin – wenn sie denn zustande kommt – finanzielle Risiken für Brandenburg. So sind die Gelder für Kitas und Flüchtlingsintegration „viel zu gering“ und deutlich unter den Erwartungen, heißt es in dem Papier.